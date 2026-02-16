Marx Arriaga anunció a medios de comunicación que saldrá de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tras terminar su jornada laboral de hoy lunes 16 de febrero.

Tras estar atrincherado desde el viernes, cuando se le notificó su cese en la Dirección Genral de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga confirmó que dejará el cargo al cumplir la jornada laboral.

Marx Arriaga se atrinchera en la SEP con su ‘Protesta con Propuesta’ tras destitución (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Marx Arriaga anuncia que saldrá la de la SEP hoy al terminar su jornada laboral

Marx Arriaga señaló que dejará la oficina de la SEP, en la cual se encuentra atrincherado desde el pasado viernes 13 de febrero, al concluir su jornada del día de hoy.

Al ser cuestionado por Proceso, Marx Arriaga dijo que “ya estuvo bueno” y que dejaría su puesto hoy, aclarando que lo que está haciendo la SEP es una “traición” a AMLO.

De acuerdo con la información, la SEP cambió la naturaleza del cargo de Marx Arriaga a “libre designación”, lo que permitirá elegir un nuevo titular en la Dirección General de Materiales Educativos.

Tal como se esperaba, Mario Delgado, secretario de Educación, dio a conocer esta tarde que Nadia López García ocupará el cargo de Marx Arriaga en la SEP.