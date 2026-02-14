Marx Arriaga fue cesado de su cargo como director general de Materiales Educativos de la SEP este viernes 13 de febrero, a pesar de la resistencia que puso para dejar su oficina.

Miembros de la SEP llamaron a agentes de la policía de la Ciudad de México (CDMX) para lograr desalojar a Marx Arriaga, quien acusó que lo estaban tratando como delincuente.

Marx Arriaga es removido de la SEP y desalojado por policías de CDMX (Michelle rojas)

¿Quién es Marx Arriaga?

Marx Arriaga Navarro es un académico, investigador y exfuncionario público, conocido por ser responsable del diseño, contenido y difusión de los libros de texto gratuitos y materiales educativos bajo los enfoques de la Nueva Escuela Mexicana.

El trabajo de Marx Arriaga en la SEP generó grandes críticas en diversos sectores, principalmente, tras localizar diversos errores en fechas, sucesos e ilustraciones, como la mano con seis dedos.

¿Qué edad tiene Marx Arriaga?

La información señala que Marx Arriaga tiene entre 45 y 46 años de edad

¿Marx Arriaga está casado?

Los reportes no especifican si Marx Arriaga está casado.

¿Quién es Marx Arriaga? (Redes sociales)

¿Marx Arriaga tiene hijos?

No hay información que confirme que Marx Arriaga tenga hijos.

¿Qué estudió Marx Arriaga?

Marx Arriaga estudió la licenciatura de Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y, posteriormente, profundizó sus conocimiento con:

Maestría en Teoría Literaria en la UAM

Doctorado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid

¿Cuál es la trayectoria de Marx Arriaga?

De acuerdo con la información, Marx Arriaga fue profesor e investigador en la UAM por más de una década, además de desempeñarse en cargos públicos como:

Director general de Bibliotecas Públicas en la Secretaría de Cultura entre 2018 y 2020

Director general de Materiales Educativos de la SEP, en donde dirigió el rediseño del Plan de Estudios 2022 y la elaboración de los nuevos Libros de Texto Gratuitos para educación básica

Marx Arriaga Navarro, durante la presentación de los nuevos libros de la SEP en Palacio Nacional (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

Marx Arriaga es removido de la SEP y desalojado por policías de CDMX

Marx Arriaga fue separado de su cargo como director general de Materiales Educativos de la SEP, pese a que se atrincheró en su oficina luego de ser notificado sobre la decisión.

Dada la resistencia de Marx Arriaga, policías de la CDMX tuvieron que acudir a desalojar al funcionario, quien incluso se burló y dijo que si había cometido un delito, lo esposaran.

Durante su salida del edificio de la SEP, ubicado en Av. Universidad 1200, Marx Arriaga acusó que estaba siendo tratado como un delincuente, pues policías de CDMX tuvieron que acudir a desalojarlo.

Marx Arriaga dijo en redes sociales que la SEP ejerció violencia en su contra, por lo que llamó a una conferencia de prensa a las 5:00 de la tarde para hacer una denuncia pública.