Para la credencialización del Servicio Universal de Salud habrá que seguir un registro conforme al calendario que la Secretaría de Salud (SS) dio a conocer por letra.

Acá te compartimos el calendario de registro por día y letra para que puedas identificar cuándo tendrás que registrarte y obtener tu credencial como parte del Servicio Universal de Salud.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra A,B

Para las personas con su primer apellido con la letra A y B el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra A y B serían los lunes.

Por ejemplo el lunes 2 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el lunes 30 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra C

Para las personas con su primer apellido con la letra C el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra C serían los martes.

Por ejemplo el martes 3 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el martes 31 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra D,E,F

Para las personas con su primer apellido con la letra D,E,F el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra D,E,F serían los miércoles.

Por ejemplo el miércoles 4 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el miércoles 18 para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra G

Para las personas con su primer apellido con la letra G el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra G serían los jueves.

Por ejemplo el jueves 5 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el jueves 19 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra H,I,J,K

Para las personas con su primer apellido con la letra H,I,J,K el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra H,I,J,K serían los viernes.

Por ejemplo el viernes 6 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el viernes 20 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra M

Para las personas con su primer apellido con la letra M el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra M serían los lunes.

Por ejemplo el lunes 9 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el lunes 23 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra N,Ñ,O,P,Q

Para las personas con su primer apellido con la letra N,Ñ,O,P,Q el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra N,Ñ,O,P,Q serían los martes.

Por ejemplo el martes 10 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el martes 24 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra R

Para las personas con su primer apellido con la letra R el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra R serían los miércoles.

Por ejemplo el miércoles 11 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el miércoles 25 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra S,T,U

Para las personas con su primer apellido con la letra S,T,U el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra S,T,U serían los jueves.

Por ejemplo el jueves 12 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el jueves 26 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para apellido con letra V,W,X,Y,Z

Para las personas con su primer apellido con la letra V,W,X,Y,Z el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para la letra V,W,X,Y,Z serían los viernes.

Por ejemplo el viernes 13 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el viernes 28 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para rezagados de A-K

Para las personas con su primer apellido con la letra A-K el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para los rezagados de la letra A-K es el sábado.

Por ejemplo el sábado 7 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el sábado 21 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.

Para consultar el calendario por mes la Secretaría de Saud lo estará compartiendo en su página oficial www.gob.mx/salud y sus redes sociales.

Servicio Universal de Salud: Calendario para rezagados de M-Z

Para las personas con su primer apellido con la letra M-Z el registro en los módulos de atención iniciará en marzo dependiendo del estado al que se pertenece.

A partir del 2 de marzo para:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

A partir del 23 de marzo para:

Baja California

Chiapas

CDMX

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Una vez identificado el día que corresponde con la letra del apellido y el estado, el día seleccionado para los rezagados de la M-Z serían los sábados.

Por ejemplo el sábado 14 de marzo para los estados que ya tengan habilitado a esa fecha los módulos. Y el sábado 28 de marzo para los estados que ya tengan el módulo de atención.

El registro para el Servicio Universal de Salud estará instalado de marzo a diciembre de 2026, pudiéndose extender a enero 2027.