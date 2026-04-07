Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que va a ordenar un decreto para establecer el Servicio Universal de Salud, el cual estará publicado este martes 7 de abril o el miércoles 8 de abril.

“El día de hoy estamos anunciando algo muy relevante… va a salir un decreto presidencial en estos días, el día de hoy o mañana que crea el Servicio Universal de Salud en México… el objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier servicio de salud y pueda ser recibido” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum explicó durante la conferencia mañanera de este 7 de abril que el objetivo es que la población pueda usar los servicios de salud como Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o IMSS Bienestar para poder aprovechar servicios médicos o combatir la saturación de los mismos dependiendo de los hospitales o clínicas.

Sheinbaum: Servicio Universal de Salud iniciará en enero de 2027

Claudia Sheinbaum prometió que este Servicio Universal de Salud estará disponible en enero de 2027.

“En enero de 2027 se van a ver los primeros beneficios” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo que “es el mejor modelo que podemos seguir para garantizar el derecho a la salud”.

Mientras tanto, explicó que ya se ha venido trabajando para la preparación del Servicio Universal de Salud con el tema de credencialización.

Sistema Universal de Salud dará a mexicanos nueva credencial oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que para usar el nuevo Servicio Universal de Salud habrá una credencial y este proceso ya ha iniciado desde un año y medio antes de que entre en vigor en enero de 2027.

Esta será una identificación oficial independiente del la del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para poder usar otros servicios también se deberá tener el expediente digital y acceso al mismo mediante una app en la que podrán consultar resultados de estudios médicos, hacer citas y conocer más datos de su clínica u hospitales de urgencias.

Claudia Sheinbaum podría complementar con reformas el decreto del Sistema Universal de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hará un decreto para la creación del Servicio Universal de Salud y que posteriormente se podría emprender las reformas jurídicas necesarias.

No obstante, lo importante es que no haya reversa a esta decisión en beneficio de los pacientes mexicanos.

Debido a que en el IMSS Bienestar solo están inscritos 24 estados, también se tomarán en cuenta los hospitales estatales de seis entidades que no se han sumado.