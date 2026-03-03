Durante la mañanera de este 3 de marzo, se presentó nueva Credencial Universal de Salud, por lo que te decimos ¿qué es, para qué sirve y cuándo podrás tramitarla?

En la conferencia matutina de este martes 3 de marzo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó oficialmente la Credencial Universal de Salud.

¿Qué es la nueva Credencial Universal de Salud?

Ariadna Montiel Reyes, Secretaría del Bienestar presentó la nueva Credencial Universal de Salud, un nuevo documento de identificación que busca garantizar el acceso universal a los servicios médicos en todo el país.

Durante el anuncio en la conferencia no sólo detalló la fecha de inicio de la credencialización, sino también los beneficios, el funcionamiento y las condiciones para tramitarla.

La nueva credencial será un documento oficial de identificación en materia de salud que integrará datos personales y clínicos de cada persona.

Por lo que permitirá a quien la posea acceder gratuitamente a servicios médicos en cualquier unidad pública del país, ya sea del IMSS, ISSSTE, PEMEX, servicios de las Fuerzas Armadas o unidades comunitarias, sin restricciones por régimen de afiliación o derechohabiencia.

Según Montiel Reyes, este instrumento funcionará tanto en formato físico como digital, y contendrá información personal básica y médica, como:

Nombre completo

CURP

Fecha de nacimiento

Sexo

Tipo de sangre

Derechohabiencia

Clínica asignada más cercana al domicilio del beneficiario

¿Cuándo se podrá tramitar la Credencial Universal de Salud?

La versión digital de la Credencial Universal de Salud, estará disponible a partir del 2 de abril, tendrá el mismo valor oficial que la impresa y podrá consultarse desde la aplicación oficial correspondiente.

El trámite se realizará en módulos que se instalarán en los 2 mil 898 municipios del país en las 32 entidades federativas, y el calendario de atención será escalonado por letra del primer apellido y por edad.

Los interesados deberán acudir con documentos oficiales como identificación con fotografía, CURP y comprobante de domicilio reciente; para menores de edad será necesario el acta de nacimiento y la identificación de su tutor.

Presentación de la Credencial Universal de Salud en la conferencia matutina del 3 de marzo del 2026 (@A_MontielR / X )

¿Para que sirve la Credencial Universal de Salud?

Además de fungir como documento de identificación en salud, la Credencial Universal de Salud tendrá los siguientes beneficios:

Acceso gratuito y garantizado a servicios de salud pública en todo el país, sin costo alguno al presentar la credencial.

Expediente clínico electrónico único con todo el historial médico, estudios, resultados, recetas médicas y seguimiento en un solo lugar digital, accesible desde cualquier unidad de salud pública.

Identificar la derechohabiencia de las personas en las instituciones de salud pública.

Consultar y llevar el historial clínico digital unificado.

Agendar citas médicas en clínicas de primer nivel al programar consultas, estudios y atención de manera más ágil a través del sistema unificado.

Conocer la unidad médica más cercana al domicilio del paciente.

Esta credencial busca garantizar atención médica gratuita a 134 millones de mexicanos, integrando sistemas como IMSS-Bienestar y eliminando barreras de afiliación, como parte de la reforma de salud de la nueva administración federal.