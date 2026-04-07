La credencialización previa a la implementación del Servicio Universal de Salud (que compartirá servicios entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar) ya está por iniciar y las fechas del primer registro son del 13 al 30 de abril, anunció la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel.
Este inicio de credencialización aplicará para las personas de 85 años, y sus cuidadores o acompañantes sin importar la edad, que sean originarias de 24 capitales de los estados inscritos al IMSS-Bienestar.
Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 7 de abril se anunció dónde, cuándo y los requisitos para llevar a cabo dicha credencialización mediante módulos implementados por el IMSS-Bienestar.
¿Dónde tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?
Las ciudades en las que iniciará la credencialización para el Servicio Universal de Salud son:
- Mexicali, Baja California
- La Paz, Baja California Sur
- Campeche, Campeche
- Colima, Colima
- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- CDMX (16 alcaldías)
- Chilpancingo, Guerrero
- Pachuca, Hidalgo
- Toluca, Estado de México
- Morelia, Michoacán
- Cuernavaca, Morelos
- Tepic, Nayarit
- Oaxaca, Oaxaca
- Puebla, Puebla
- Chetumal, Quintana
- San Luis Potosí, San Luis Potosí
- Culiacán, Sinaloa
- Hermosillo, Sonora
- Villahermosa, Tabasco
- Ciudad Victoria, Tamaulipas
- Tlaxcala, Tlaxcala
- Xalapa, Veracruz
- Mérida, Yucatán
- Zacatecas, Zacatecas
Las direcciones de las sedes exactas podrán conocerse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar.
¿Cuándo tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud?
La credencialización también se hará por letra dependiendo de cada día y las jornadas irán de las 9:00 a las 17:00 horas:
- 13 y 17 de abril: A,B
- 14 y 18 de abril: C
- 15 y 29 de abril: D, E, F
- 16 y 30 de abril: G
- 17 de abuil: H, I, J, K, L
- 18 de abril: rezagados de A a L
- 20 de abril: M
- 21 de abril; N, Ñ, O, P, Q
- 22 de abril: R
- 23 de abril: S, T, U
- 24 de abril: V, W, X, Y, Z
Documentos para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud
Los documentos que deberán llevar son:
- Identificación oficial
- Documento de identidad (en caso de refugiados, naturalizados o migrantes)
- CURP certificada
- Comprobante de domicilio
- Teléfono de contacto
La primera etapa de credencialización contempla a a alrededor de 100 millones de mexicanos de 0 a más de 100 años, dijo Ariadna Montiel.
No obstante, destacó que se llegará a toda la población y anunció que en mayo comenzará una segunda etapa para otro grupo de edad.
Una vez hecho el trámite, la credencial física se entregará seis semanas después y también se activará una credencial digital.