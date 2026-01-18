La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este sábado 17 de enero el inicio de entrega de la Credencial de la Salud, que facilitará el acceso a los servicios médicos en todo México.

“Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su Credencial de la Salud; van a saber a qué clínica le corresponde ir, o a qué centro de salud, a qué hospital. Con esa credencial van a tener su Expediente Médico. De tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la inauguración del Hospital General “Ignacio Zaragoza” del IMSS, en Iztapalapa, Claudia Sheinbaum adelantó que el servicio de credencialización iniciará el próximo mes.

Sheinbaum anuncia inicio de entrega de la Credencial de la Salud para acceso universal (Presidencia / Presidencia)

Sheinbaum anunció que la entrega de la Credencial de la Salud iniciará entre mediados de febrero y marzo de este 2026 y permitirá el acceso universal para millones de mexicanos.

La Credencial de la Salud será un documento que facilite a más de 130 millones de mexicanos el acceso a servicios médicos y unifique su información clínica en un expediente digital compartido.

De acuerdo con la información, la Credencial de la Salud permitirá que si un derechohabiente del IMSS requiere atención en el ISSSTE o en IMSS Bienestar, el médico podrá acceder a su historial clínico sin contratiempos.

Claudia Sheinbaum adelantó que la Credencial de la Salud ayudará a la identificación de servicios, pues marcará la clínica, centro de salud u hospital al que le corresponde asistir.

La meta del gobierno de Claudia Sheinbaum es alcanzar un Servicio Universal de Salud para el año 2030, permitiendo que las personas se atiendan en la unidad que les quede más cerca, independientemente de su afiliación institucional.