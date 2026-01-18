El Gobierno federal trabaja en un proyecto para fortalecer la CURP biométrica mediante la creación de una nueva credencial de identificación oficial, la cual no solo acreditará la identidad de las personas, sino que también integrará su afiliación a los servicios públicos de salud.

La iniciativa es impulsada por la Agencia de Transformación Digital y busca que el nuevo documento funcione como una credencial integral, concentrando información de seguridad, salud e identidad (personas adultas y menores de edad) en un solo plástico.

De acuerdo con el proyecto, la tarjeta incluirá:

Los 18 dígitos de la CURP

Fotografía del titular

Un código QR con información biométrica encriptada

CURP biométrica, vinculada al Sistema Nacional de Salud

Uno de los objetivos principales de esta estrategia es vincular la CURP al Sistema Nacional de Salud, por lo que la credencial indicará de forma clara a qué institución médica está afiliado cada ciudadano:

IMSS

ISSSTE

IMSS-Bienestar

Además, el documento incorporará datos médicos clave para situaciones de emergencia, entre ellos:

Tipo de sangre

Condición de donador de órganos

Emisión y alcance nacional de la CURP Biométrica con afiliación de salud

La Secretaría de Salud será la encargada de emitir esta nueva credencial. El plan contempla la entrega de más de 130 millones de identificaciones, ya que incluirá tanto a personas adultas como a menores de edad en todo el país.

Con esta modernización administrativa, el Gobierno busca simplificar trámites, mejorar el acceso a los servicios de salud y consolidar un registro único de identidad y seguridad social para todos los mexicanos.