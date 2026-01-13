Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México plantea que la salud pública debe ser mejor que la privada.

En su conferencia mañanera del pueblo del martes 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum junto con su gabinete de salud, dieron un recuento de avances en esta materia en los diferentes institutos del Estado mexicano.

Por lo que se mostró el progreso que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como el IMSS-Bienestar en atención médica, consultas, cirugías y más.

Salud pública tiene que ser mejor que la privada y de atención digna resalta Sheinbaum

Tras este balance en el que mostraron como ha avanzado la atención hospitalaria en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar desde el año 2018 al 2025, la presidenta Sheinbaum dio a conocer cuál es la meta del Gobierno de México en ese sentido.

Destacó luego de estos resultados en especial del año 2025 en estos institutos, que la salud pública tiene que ser mejor que la privada y de atención digna.

Además, la presidenta dijo que el propósito de su Gobierno es que el servicio universal de salud permita que los tres sistemas colaboren, por lo que si a una persona le queda más cercano a su domicilio una clínica del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar pueda atenderse sin importar si es derechohabiente de ese servicio o no.

Incluso vio como bueno que exista la medicina privada en México para las personas que cuenten con la posibilidad de pagar por estos servicios.

Pero insistió en que la salud pública debe de ser de absoluta calidad y de atención digna para todas y todos los mexicanos.

Con ello recordó que el acceso a la salud es un derecho, el cual espera mejorar en su gestión.