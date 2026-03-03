Prepárate para el registro de la Credencial de Salud Digital, te damos las fechas clave y requisitos en 2026.

Se anunció la Credencial de Salud Digital con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos de las instituciones públicas del Gobierno de México.

Fechas clave del registro de la Credencial de Salud Digital en 2026

La Credencial de Salud Digital en 2026 comenzará su registro a partir del jueves 2 de abril.

Tanto la Secretaría de Bienestar como la Secretaría de Salud presentarán próximamente un calendario.

En él vendrán señaladas las fechas de registro por letra del apellido, informó la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

La Credencial de Salud Digital estará disponible en la App MX.

La credencial del Servicio Universal de Salud también será digital (Gobierno de Mexico)

Requisitos en 2026 para la Credencial de Salud Digital

Los requisitos que se piden para obtener la Credencial de Salud Digital son estos:

Identificación oficial con fotografía: pasaporte, INE, credencial del Inapam, Cartilla Militar o Constancia de Identidad

CURP certificada

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 6 meses: recibo de pago de servicios de agua potable, luz, teléfono o Internet

Los menores de 18 años tendrán que acudir acompañados de sus padres o tutores y presentar:

Acta de nacimiento

CURP certificada

Documentos del mayor de edad que acompaña

Además se tiene que dejar un teléfono de contacto, ya que es la vía de comunicación donde se avisará que la credencial está lista.