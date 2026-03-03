Prepárate para el registro de la Credencial de Salud Digital, te damos las fechas clave y requisitos en 2026.
Se anunció la Credencial de Salud Digital con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos de las instituciones públicas del Gobierno de México.
Fechas clave del registro de la Credencial de Salud Digital en 2026
La Credencial de Salud Digital en 2026 comenzará su registro a partir del jueves 2 de abril.
Tanto la Secretaría de Bienestar como la Secretaría de Salud presentarán próximamente un calendario.
En él vendrán señaladas las fechas de registro por letra del apellido, informó la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
La Credencial de Salud Digital estará disponible en la App MX.
Requisitos en 2026 para la Credencial de Salud Digital
Los requisitos que se piden para obtener la Credencial de Salud Digital son estos:
- Identificación oficial con fotografía: pasaporte, INE, credencial del Inapam, Cartilla Militar o Constancia de Identidad
- CURP certificada
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 6 meses: recibo de pago de servicios de agua potable, luz, teléfono o Internet
Los menores de 18 años tendrán que acudir acompañados de sus padres o tutores y presentar:
- Acta de nacimiento
- CURP certificada
- Documentos del mayor de edad que acompaña
Además se tiene que dejar un teléfono de contacto, ya que es la vía de comunicación donde se avisará que la credencial está lista.