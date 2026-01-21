Eduardo Clark, subsecretario de Salud, adelantó que la credencial del Servicio Universal de Salud tendrá su versión digital para la comodidad de los derechohabitantes.

“No sólo va a ser física, también van a poder bajar una aplicación [...] para poder obtener una versión digital por si pierdes el plástico”. Eduardo Clark

Así lo adelantó Eduardo Clark en entrevista para Radio Fórmula, donde además señaló que la credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial, tal como la INE o el pasaporte.

Credencial del Servicio Universal de Salud garantiza la atención en cualquier institución pública de salud

Eduardo Clark destacó que la Credencial del Servicio Universal de Salud permitirá que una persona, sin importar su situación laboral, pueda ser atendido en cualquier institución pública de salud.

Según Eduardo Clark, con esta credencial las personas podrán atenderse en el ISSSTE, IMSS o ISSFAM sin importar que estén asignados a otra clínica, y sin importar que coticen o no.

La credencial del Servicio Universal de Salud también será digital (Gobierno de Mexico)

El registro para poder acceder a este beneficio comenzará desde el 2 de marzo hasta diciembre de 2026, agregando que se llevará a través de módulos de atención del Bienestar.

Para su realización, se instalarán 2 mil 365 módulos y de 9 mil 791 estaciones para toma de datos, así como la impresión de las credenciales.

¿Cuáles son los requisitos para la credencial única del Servicio Universal de Salud?

Los requisitos para poder realizar el trámite de la credencial única del Servicio Universal de Salud son:

Acta de nacimiento con CURP

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Menores de 18 años serán registrados por el padre, madre o tutor

El calendario por letra para el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud es el siguiente:

Letras A, B: lunes 2 y 30 de marzo

Letra C: martes 3, 17 y 31 de marzo

Letras D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo

Letra G: jueves 5 y 19 de marzo

Letras H, I, J, K: viernes 6 y. 20 de marzo

Letra M: lunes 9 y 23 de marzo

Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo

Letra R: miércoles 11 y 25 de marzo

Letras S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo

Letras V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo

Rezagados letras de la A a la K: sábado 7 y 21 de marzo

Rezagados letras de la M a la Z: sábado 14 y 28 de marzo