Credencial única del Servicio Universal de Salud: qué es y cómo registrarte

Durante la mañanera del pueblo se presentó la credencial única del Servicio Universal de Salud.
La credencial única del Servicio Universal de Salud será el documento para toda la población con el objetivo de garantizar el acceso a la atención médica como llave única al sistema público de salud.
¿Qué es la credencial única del Servicio Universal de Salud?
Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud detalló que la credencial única del Servicio Universal de Salud será un documento físico y digital de identificación sanitaria nacional.
La credencial única del Servicio Universal de Salud contará con los datos completos de los derechohabientes, desde nombre, edad, sexo y CURP, tipo de sangre, entre otros, así como un expediente médico electrónico para la atención personalizada.
¿Cuáles son los requisitos para la credencial única del Servicio Universal de Salud?
Para realizar el trámite de la credencial única del Servicio Universal de Salud los requisitos serán:
- Acta de nacimiento con CURP
- Identificación oficial con fotografía y CURP
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial vigente
- Menores de 18 años serán registrados por el padre, madre o tutor.
¿Cómo será el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud? Ya hay calendario por letras de apellido
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar precisó que el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud se llevará a través de módulos de atención, de los cuales próximamente se darán detalles de ubicación.
El registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud tendrá dos etapas por estados; la primera comenzará el 2 de marzo en los siguientes estados:
- Baja California Sur
- Campeche
- Hidalgo
- México
- Michoacán
- Nayarit
- Puebla
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Yucatán
- Zacatecas
Mientras que la segunda etapa de registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud será a partir del 23 de marzo en los estados de:
- Baja California
- Chiapas
- Ciudad de México
- Colima
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Veracruz
Asimismo, el calendario por letra para el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud es el siguiente:
- Letras A, B: lunes 2 y 30 de marzo
- Letra C: martes 3, 17 y 31 de marzo
- Letras D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo
- Letra G: jueves 5 y 19 de marzo
- Letras H, I, J, K: viernes 6 y. 20 de marzo
- Letra M: lunes 9 y 23 de marzo
- Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo
- Letra R: miércoles 11 y 25 de marzo
- Letras S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo
- Letras V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo
- Rezagados letras de la A a la K: sábado 7 y 21 de marzo
- Rezagados letras de la M a la Z: sábado 14 y 28 de marzo
Para el caso de los menores, el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud se realizará con sus padres o tutores.