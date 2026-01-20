Durante la mañanera del pueblo se presentó la credencial única del Servicio Universal de Salud.

La credencial única del Servicio Universal de Salud será el documento para toda la población con el objetivo de garantizar el acceso a la atención médica como llave única al sistema público de salud.

¿Qué es la credencial única del Servicio Universal de Salud?

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud detalló que la credencial única del Servicio Universal de Salud será un documento físico y digital de identificación sanitaria nacional.

La credencial única del Servicio Universal de Salud contará con los datos completos de los derechohabientes, desde nombre, edad, sexo y CURP, tipo de sangre, entre otros, así como un expediente médico electrónico para la atención personalizada.

Credencial única del Servicio Universal de Salud: qué es y cómo registrarte (Especial )

¿Cuáles son los requisitos para la credencial única del Servicio Universal de Salud?

Para realizar el trámite de la credencial única del Servicio Universal de Salud los requisitos serán:

Acta de nacimiento con CURP

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Menores de 18 años serán registrados por el padre, madre o tutor.

¿Cómo será el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud? Ya hay calendario por letras de apellido

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar precisó que el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud se llevará a través de módulos de atención, de los cuales próximamente se darán detalles de ubicación.

El registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud tendrá dos etapas por estados; la primera comenzará el 2 de marzo en los siguientes estados:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Mientras que la segunda etapa de registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud será a partir del 23 de marzo en los estados de:

Baja California

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Asimismo, el calendario por letra para el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud es el siguiente:

Letras A, B: lunes 2 y 30 de marzo

Letra C: martes 3, 17 y 31 de marzo

Letras D, E, F: miércoles 4 y 18 de marzo

Letra G: jueves 5 y 19 de marzo

Letras H, I, J, K: viernes 6 y. 20 de marzo

Letra M: lunes 9 y 23 de marzo

Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 10 y 24 de marzo

Letra R: miércoles 11 y 25 de marzo

Letras S, T, U: jueves 12 y 26 de marzo

Letras V, W, X, Y, Z: viernes 13 y 27 de marzo

Rezagados letras de la A a la K: sábado 7 y 21 de marzo

Rezagados letras de la M a la Z: sábado 14 y 28 de marzo

Para el caso de los menores, el registro para la credencial única del Servicio Universal de Salud se realizará con sus padres o tutores.