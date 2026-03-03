La Credencia de Salud Digital nace del objetivo de hacer un Sistema Universal de Salud en México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy 3 de marzo en conferencia de prensa.

A continuación, te damos más detalles acerca de la Credencial de Salud Digital, cuyo registro comienza el 2 de abril 2026.

¿Qué es la Credencial de Salud Digital en México?

La Credencial de Salud Digital es una identificación que busca garantizar el derecho a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México:

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

El IMSS Bienestar

Además de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

IMSS (Especial )

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la credencial permitirá digitalizar todos los procesos y contar un un mejor Sistema de Salud.

El proceso de credencialización lo llevará en conjunto la Secretaría de Salud con la Secretaría de Bienestar.

Con la Credencial de Salud Universal se podrá identificar la derechohabiencia de los pacientes.

Así como el registro de la Unidad de Salud más cercana al domicilio de las personas.

En caso de que una paciente esté lejos de su casa y requiera atención médica podrá acceder de manera universal al servicio, detalló la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

Cabe señalar que la Credencial de Salud contará con versión impresa y digital. Los datos que habrá en la parte impresa son:

Nombre completo

CURP

Sexo

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de sangre

Derechohabiencia

Clínica más cercana

Una vez que se reciba la credencial, se generará la Credencial Digital, que tendrá el mismo valor que la impresa.

Credencial de Salud Digital en México (Gobierno de Mexico)

¿Para qué sirve la Credencial de Salud Digital en México?

La Credencial de Salud Digital en México servirá para vincular a un expediente médico electrónico la información de las personas.

Incluso ayudará a quienes cambien de derechohabiencia o domicilio.

Asimismo, la Credencial de Salud Digital en México dejará agendar citas en los Sistemas de Salud en la clínica que se tenga asignada.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que con la Credencial de Salud Digital se tendrán registradas las historias clínicas del programa Salud Casa por Casa, del cual se tienen registradas 11 millones hasta el momento.