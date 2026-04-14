Víctimas de Naasón Joaquín García y de La Luz del Mundo señalaron a diversos políticos y ex políticos presuntamente ligados a esta secta; entre ellos destacan Sergio Mayer y Héctor Yunes.

En entrevista con López-Dóriga, Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán suponen que La Luz del Mundo no ha sido atacada en México debido a su relación con diversos políticos.

Cabe mencionar que esto se da luego de que víctimas y sobrevivientes de La Luz del Mundo denunciaran que la Fiscalía General de la República (FGR) dio carpetazo a la investigación del caso.

Sobrevivientes ligan a Sergio Mayer, Héctor Yunes y otros políticos con La Luz del Mundo

Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán afirmaron que los crímenes de Naasón Joaquín García han quedado impunes en México debido a su relación con la clase política del país.

Los entrevistados destacaron que La Luz del Mundo utiliza su capacidad de movilización electoral para obtener protección legal e influencia gubernamental, incluso tras la condena de su líder por abusos sexuales.

Entre los actores políticos que estarían involucrados con esta organización se encuentran:

Cabe mencionar que esta lista fue dada por Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán, sobrevivientes de La Luz del Mundo, quienes piden a la FGR que se reanude la investigación de delitos sexuales dentro de la secta.