El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco avaló los requisitos del Partido Humanista, ligado a La Luz del Mundo; avanza en el proceso para convertirse en grupo parlamentario.

De acuerdo con la razón social del Partido Humanista, Construsuai AC, tiene como representante legal a Vasti Zabdi Arana Cruz, abogada vinculada a La Luz del Mundo, ya que reside en su matriz.

La Luz del Mundo: organización ligada obtiene aprobación del IEPC Jalisco para convertirse en partido

El último informe de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos del IEPC de Jalisco reveló que el Partido Humanista fue el único grupo que completó los requisitos para convertirse en partido político.

Acorde con lo señalado, pese a nexos con La Luz del Mundo y su exlíder hoy detenido Naasón Joaquín García, el Partido Humanista obtuvo y realizó al corte de 31 de enero:

20 mil 40 afiliaciones ciudadanas

89 asambleas municipales constitutivas

Pasaron más del 16% de requerimientos mínimos

Por lo cual, tras superar esta primera fase ante el IEPC, la autoridad electoral de Jalisco enviará el expediente del Partido Humanista al Instituto Nacional Electoral (INE), para validar las firmas.

Si el INE da aprobación, se formalizaría la procedencia del Partido Humanista de parte del Consejo General del IEPC y lo declararía partido político en Jalisco el 1 de julio.

Partido Humanista: lo que se sabe del grupo ligado a La Luz del Mundo

De convertirse en partido político, el grupo ligado a La Luz del Mundo podría participar en las elecciones 2027 en Jalisco; sin embargo, son pocos los detalles que se conocen.

Referente a la representante legal, Vasti Zabdi Arana Cruz, se menciona que es abogada y profesa la religión conformada por la familia de Naasón Joaquin Garcia, detenido por abuso sexual de menores.

Asimismo ha ejercido en la función pública, ya que fue directora de Cultura desde octubre 2024 a enero 2025 de la alcalde de El Salto, María Elena Farías, quien se deslindó del Partido Humanista.