La noche del viernes 26 de septiembre, un juez federal con sede en Michoacán, ordenó la liberación de los 38 miembros de La Luz del Mundo que fueron detenidos el pasado 24 de septiembre.

Así lo determinó el juez al declarar que el arresto de los integrantes de la organización religiosa cristiana, se llevó a cabo de forma ilegal y violó el debido proceso.

Al declarar que el arresto que se efectuó en el municipio de Vista Hermosa Michoacán fue ilegal, el impartidor de justicia ordenó la liberación de los 38 miembros de la Luz del Mundo.

A tan solo 2 día de ser detenidos, los 38 miembros de La Luz del Mundo detenidos en Michoacán fueron liberados luego de que un juez federal declaró que el arresto se llevó a cabo de manera ilegal.

Al respecto, el juez declaró que el operativo que se efectuó el pasado 24 de septiembre en el municipio de Vista Hermosa, se realizó sin que se presentaran las pruebas suficientes ni las órdenes válidas para justificar el arresto.

Cabe destacar que en el operativo ejecutado por elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), se aseguraron armas y equipo táctico sin acreditar su procedencia ni contexto legal.

Pese a ello, los abogados defensores argumentaron que el cateo fue realizado sin autorización judicial y que los 38 miembros de La Luz del Mundo fueron privados de libertad sin garantías procesales mínimas.

Tras la resolución del juez los 38 miembros de la organización religiosa fueron liberados y trasladados a sus lugares de origen, mientras la FGR analiza si impugnará el fallo que declaró ilegal su arresto.

Los 38 miembros de La Luz del Mundo fueron detenidos por estas razones

El miércoles 24 de septiembre, autoridades federales detuvieron a 38 miembros de La Luz del Mundo en Vista Hermosa Michoacán luego de que recibieron denuncias sobre civiles armados en un predio rural del municipio.

Ante ello, se desplegó un operativo conjunto en el que fuerzas federales y estatales aseguraron equipo táctico, réplicas de armas y zonas de entrenamiento físico en el lugar de las capturas

Los detenidos pertenecían al grupo Jahzer, una estructura interna de La Luz del Mundo dedicada a funciones de resguardo en eventos religiosos y vigilancia de templos.

Testimonios recogidos por las autoridades refieren que los 38 miembros participaban en actividades vinculadas al “arrebato”, una preparación espiritual y logística ante ante un supuesto evento apocalíptico o de persecución.

Pese a los elementos de prueba como las armas y equipo táctico que se aseguró en el lugar de los hechos, un juez federal ordenó la liberación de las personas al declarar su arresto como ilegal.