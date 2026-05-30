El Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el Estado de México recibe en concierto este 30 de mayo a la icónica banda mexicana de ska, Panteón Rococó.

Y si eres de los que irás a verlos, te tenemos los detalles horario y hora en la que termina el concierto de Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín:

Apertura de puertas: 6:30 pm

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Panteón Rococó (Panteón Rococó prensa / Panteón Rococó)

Concierto gratuito de Panteón Rococó en Deportivo Ciudad Jardín hoy 30 de mayo

Hoy 30 de mayo es el esperado concierto gratuito de Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín que promete ser un show sin igual.

Recuerda que el Deportivo Ciudad Jardín está en la calle Manzana número 001 en Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del concierto como se debe de Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín.