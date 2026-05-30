El Deportivo Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el Estado de México recibe en concierto este 30 de mayo a la icónica banda mexicana de ska, Panteón Rococó.
Y si eres de los que irás a verlos, te tenemos los detalles horario y hora en la que termina el concierto de Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín:
- Apertura de puertas: 6:30 pm
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche
Concierto gratuito de Panteón Rococó en Deportivo Ciudad Jardín hoy 30 de mayo
Hoy 30 de mayo es el esperado concierto gratuito de Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín que promete ser un show sin igual.
Música
Conciertos en CDMX en mayo 2026: fechas, artistas y sedes
Música
Concierto de Panteón Rococó en Deportivo Ciudad Jardín: setlist y telonero del 30 de mayo
Música
Concierto de Ana Tijoux en Foro Indie Rocks: setlist y telonero del 30 de mayo
Música
Concierto de Caifanes en el Auditorio Nacional: setlist, horarios y telonero para el 29 y 30 de mayo
Música
¿A qué hora termina el concierto de Caifanes en el Auditorio Nacional? Horarios del 29 y 30 de mayo
Recuerda que el Deportivo Ciudad Jardín está en la calle Manzana número 001 en Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del concierto como se debe de Panteón Rococó en el Deportivo Ciudad Jardín.