Joaquín López-Dóriga periodista conocido como El Teacher, recientemente reveló que padeció de cáncer de colon cuando tenía 45 años, en 1993.

El periodista, quien cuenta con 60 años de carrera en medios de comunicación, resaltó que vivió esta etapa con una actitud que incluso lo sorprendió a él, pues se enfocó en resolver y salir de la enfermedad.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de Joaquín López-Dóriga, El Teacher, como:

¿Quién es Joaquín López-Dóriga?

¿Cuántos años tiene Joaquín López-Dóriga?

¿Qué signo zodiacal es Joaquín López-Dóriga?

¿Joaquín López-Dóriga tiene esposa?

¿Joaquín López-Dóriga tiene hijos?

¿Qué estudió Joaquín López-Dóriga?

¿Cuál es la trayectoria de Joaquín López-Dóriga? y más

Quién es Joaquín López-Dóriga?

Joaquín López-Dóriga Velandia, periodista español naturalizado mexicano, nació en Madrid, España el 7 de febrero de 1947.

Hijo de Joaquín López Dóriga y María José Valendia, migró a México con sus papás cuando tenía 9 años de edad.

¿Cuántos años tiene Joaquín López-Dóriga?

Joaquín López-Dóriga nació el 7 de febrero de 1947 en Madrid; actualmente tiene 78 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Joaquín López-Dóriga?

El periodista conocido como El Teacher cumple años el 7 de febrero, por lo que nació bajo el signo de acuario.

Las personas acuario se caracterizan por su independencia, originalidad, capacidad de innovación y mente abierta.

¿Joaquín López-Dóriga tiene esposa?

Sí, Joaquín López-Dóriga se casó en el años de 1998 con Teresa Adriana Pérez Romo, quien es su esposa desde hace 27 años.

¿Joaquín López-Dóriga tiene hijos?

Joaquín López-Dóriga Velandia tiene 3hijos. Se trata de:

María José

Adriana

Joaquín

Fue a María José López-Dóriga Pérez Romo a quien El Teacher le confesó, en una entrevista, que padeció cáncer de colon.

¿Qué estudió Joaquín López-Dóriga?

Joaquín López-Dóriga estudió una licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac ; sin embargo, no la terminó.

¿Cuál es la trayectoria de Joaquín López-Dóriga?

Joaquín López-Dóriga inició su carrera a los 18 años de edad como reportero del Heraldo de México.

Para 1970, ya formaba parte del equipo del noticiero de Jacobo Zabludvsky, 24 horas.

Siete años después, fue colaborador de la revista Siempre, propiedad de José Pagés Llergo y un año después fue designado como Director General de Noticieros y Eventos Especiales del entonces canal 13.

En 1981 fundó al revista “Respuesta! y a la par conducía el programa de radio conocido como “Respuestas”.

Para 1988, se convirtió en el director de noticias de “IMEVISIÓN”.

En el año 2000, inició con el noticiero de las 22:30 horas, “El Noticiero” de Televisa, programa que condujo hasta el 2016.

Actualmente tiene un programa de radio en Radio Fórmula y es columnista para medios como Milenio.