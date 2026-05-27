Lucha Libre AAA: Fecha, horario y dónde ver el Máscara vs Máscara de los Grandes Americanos.

Máscara vs Máscara del Grande Americano en contra del Grande Americano Original se enfrentan en la Noche de los Grandes de Lucha Libre AAA. La pelea es el sábado 30 de mayo de 2026 y será transmitida a las 20 horas por Fox One.
- Combate: Máscara vs Máscara
- Evento: Noche de los Grandes
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arena Monterrey
- Transmisión: Fox One
Máscara vs Máscara: ¿Cuándo ver la pelea de los Grandes Americanos?
Los Grandes Americanos pelean el sábado 30 de mayo de 2026 a partir de las 20 horas.
Máscara vs Máscara: ¿Dónde ver la pelea de los Grandes Americanos?
El Máscara vs Máscara será transmitido por las plataforma de Fox One.
- Combate: Máscara vs Máscara
- Evento: Noche de los Grandes
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arena Monterrey
- Transmisión: Fox One
¿Qué otras peleas habrá en la cartelera del evento Noche de los Grandes de Lucha Libre AAA?
Otros luchadores también aparecerán en el evento Noche de los Grandes de la Lucha Libre AAA.
Entre las luchas más destacadas de la cartelera aparecen Pagano y Psycho Clown defendiendo los Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA frente a War Raiders, así como el duelo entre El Hijo de Dr. Wagner Jr. y El Hijo del Vikingo por el Campeonato Latinoamericano AAA.
También destaca la lucha femenil entre La Catalina, Lola Vice y Bayley contra Las Tóxicas.