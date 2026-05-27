Máscara vs Máscara del Grande Americano en contra del Grande Americano Original se enfrentan en la Noche de los Grandes de Lucha Libre AAA. La pelea es el sábado 30 de mayo de 2026 y será transmitida a las 20 horas por Fox One.

Combate: Máscara vs Máscara

Evento: Noche de los Grandes

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Monterrey

Transmisión: Fox One

Máscara vs Máscara: ¿Cuándo ver la pelea de los Grandes Americanos?

Los Grandes Americanos pelean el sábado 30 de mayo de 2026 a partir de las 20 horas.

Máscara vs Máscara: ¿Dónde ver la pelea de los Grandes Americanos?

El Máscara vs Máscara será transmitido por las plataforma de Fox One.

Combate: Máscara vs Máscara

Evento: Noche de los Grandes

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Monterrey

Transmisión: Fox One

Lucha Libre AAA: Fecha, horario y dónde ver el Máscara vs Máscara de los Grandes Americanos. (@undertaker)

¿Qué otras peleas habrá en la cartelera del evento Noche de los Grandes de Lucha Libre AAA?

Otros luchadores también aparecerán en el evento Noche de los Grandes de la Lucha Libre AAA.

Entre las luchas más destacadas de la cartelera aparecen Pagano y Psycho Clown defendiendo los Campeonatos Mundiales en Parejas de AAA frente a War Raiders, así como el duelo entre El Hijo de Dr. Wagner Jr. y El Hijo del Vikingo por el Campeonato Latinoamericano AAA.

También destaca la lucha femenil entre La Catalina, Lola Vice y Bayley contra Las Tóxicas.