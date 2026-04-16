La audiencia para la reapertura de la carpeta de investigación contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, fue aplazada por decisión del juez Juan José Rodríguez Velarde.

El motivo fue que las defensas del líder de La Luz del Mundo no lograron concluir el análisis del expediente, compuesto por más de 2,500 páginas en dos tomos.

La sesión virtual en Puente Grande duró apenas unos minutos y se reprogramó para el lunes 27 de abril a las 17:15 horas.

Naasón Merarí Joaquín García cumple actualmente una condena de 16 años en Estados Unidos por abuso sexual.

Juez aplaza audiencia de Naasón Joaquín en caso La Luz del Mundo

La audiencia, que se dio de manera virtual en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, inició alrededor de las 2:36 de la tarde y concluyó minutos después, dado el poco avance de las defensas.

De acuerdo con la información, ambas defensas admitieron que no habían podido estudiar toda la información dentro de la carpeta de investigación y la de la víctima fue quien solicitó formalmente la prórroga.

En la audiencia estuvieron presentes los familiares de la víctima, bajo el seudónimo de Isabela, así como otros exmiembros de la Luz del Mundo que han denunciado a Naasón Joaquín.

Cabe mencionar que este aplazamiento se da luego de que la presidenta Sheinbaum informara que la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja para reabrir la carpeta de investigación.

FGR busca que el caso de La Luz del Mundo vuelva a ser investigado. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Audiencia de Naasón Joaquín en caso La Luz del Mundo se retoma el 27 de abril

La audiencia de impugnación contra Naasón Joaquín por los delitos sexuales dentro de La Luz del Mundo se reprogramó para el próximo lunes 27 de abril a las 5:15 de la tarde; se realizaría de manera virtual.

Cabe mencionar que Naasón Joaquín cumple actualmente una condena de 16 años de prisión en Estados Unidos por el abuso sexual de tres menores y las víctimas esperan que también enfrente la justicia en México.