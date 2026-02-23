Emilio González Márquez es un político mexicano afiliado originalmente al Partido Acción Nacional (PAN) y contador público de profesión; es conocido por haber sido el gobernador de Jalisco en el sexenio 2007-2013. Conoce más acerca de su trayectoria y vida.

¿Quién es Emilio González Márquez?

Emilio González Márquez es un político y contador público mexicano que se desempeñó como el gobernador del estado de Jalisco entre 2007 y 2013, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN). Durante su administración se impulsaron grandes proyectos de infraestructura y se vivieron diversos episodios de controversia política y social, lo que lo convirtió en una figura destacada en la vida pública del país.

Durante su administración, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue detenido brevemente por la Secretaría de Marina en agosto de 2012 en el municipio de Zapopan, Jalisco, durante una operación federal. Sin embargo, la captura habría durado apenas un par de horas, tras lo cual habría sido puesto en libertad.

¿Qué edad tiene Emilio González Márquez?

Emilio González Márquez nació el 12 de noviembre de 1960 en Lagos de Moreno, Jalisco, por lo que actualmente tiene 65 años.

¿Emilio González Márquez tiene esposa?

Sí, Emilio González está casado con Imelda Guzmán; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su relación.

¿Qué signo zodiacal es Emilio González Márquez?

Al haber nacido el 12 de noviembre, Emilio González Márquez es Escorpio.

¿Emilio González Márquez tiene hijos?

Sí, Emilio González tiene tres hijos, pues durante su gubernatura fue visto en diversos eventos públicos con su familia.

¿Qué estudió Emilio González Márquez?

Emilio González estudió Contaduría Pública en la Universidad de Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Emilio González Márquez?

Emilio González cuenta con una amplia trayectoria dentro de la política, destacando cargos como: