¿Quién es Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

¿Qué edad tiene Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

¿Quién es la esposa de Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

¿Cuál es el signo zodiacal de Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

¿Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena tiene hijos?

¿Qué estudió Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

¿En qué ha trabajado Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

¿Quién es Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

Emmanuel Reyes Carmona es un político mexicano afiliado al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

También fue diputado federal en la LXIV y LXV Legislaturas por el distrito 13 de Guanajuato y, desde el 5 de septiembre de 2024, funge como Senador de la República por Representación Proporcional, asumiendo la curul como suplente de Marcelo Ebrard cuando éste solicitó licencia.

También se sabe que Reyes Carmona es simpatizante de la asociación religiosa La Luz del Mundo, una secta que ha sido señalada por los delitos sexuales y tráfico de personas de su líder Naasón Joaquín García, a quien el senador ha defendido públicamente.

¿Qué edad tiene Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

Emmanuel Reyes Carmona nació el 29 de junio de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

La esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona, es Cintia Teniente Mendoza, ella fue electa en 2024 como alcaldesa de Villagrán, Guanajuato y es aspirante a magistrada laboral en Guanajuato.

¿Cuál es el signo zodiacal de Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

Debido a que su fecha de nacimiento es el 29 de junio, el signo zodiacal de Emmanuel Reyes Carmona es Cáncer, un signo del zodiaco ligado al elemento agua.

Se sabe que los del signo Cáncer son emocionales, sensibles, intuitivos y muy protectores, especialmente con su familia y seres queridos.

Aunque son leales pueden ser reservados, susceptibles y rencorosos; también pueden tener cambios de humor, que van de la sensibilidad a la irritabilidad.

¿Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena tiene hijos?

Se sabe que tiene un hijo con Cinthia Teniente; sin embargo, hay muy poca información sobre su familia y vida privada.

¿Qué estudió Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

Reyes Carmona cuenta con dos licenciaturas:

Licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad de Guanajuato

Licenciatura en Derecho por la Universidad Superior Bajío

¿En qué ha trabajado Emmanuel Reyes Carmona, Senador por Morena?

La trayectoria profesional de Emmanuel Reyes Carmona, se ha centrado en el servicio público y la política como:

Senador de la República: Electo para el periodo 2024-2027.

Diputado Federal: Ejerció de 2018 a 2024, donde presidió la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.

Cargos Locales: Se desempeñó como secretario particular del presidente municipal de Cortázar y fue regidor en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

Liderazgo Político: Fue presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Villagrán antes de unirse a Morena en 2019.

Además de su labor legislativa, el senador ha impulsado iniciativas y puntos en temas de salud pública, economía, y competitividad.