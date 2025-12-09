Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, fue inhabilitado para aspirar a cargos públicos debido a permisos otorgados a la empresa Next Energy; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, Jaime Bonilla Valdez autorizó a Next Energy para construir una planta fotovoltaica, aunque este tipo de permisos solo los otorga la federación.

Pero ¿quién es Jaime Bonilla Valdez? Te decimos todo lo que se sabe del exgobernador de Baja California entre 2019 y 2021 que fue inhabilitado para cargos públicos.

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California (Omar Martínez / Cuartoscuro)

¿Quién es Jaime Bonilla Valdez?

Jaime Bonilla Valdez es un político y empresario mexicano originario de Tijuana, que fue gobernador de Baja California entre 2019 y 2021 y que tiene larga trayectoria en la política.

Algo destacable de su carrera es que mantuvo un litigio laboral de casi 9 años con la periodista Lourdes Maldonado, debido a un despido injustificado y adeudos de salario en una empresa de su propiedad (PSN).

Lourdes Maldonado ganó ese juicio en 2022 y, poco después, fue asesinada en Tijuana, lo que volvió a poner el caso en foco mediático; Jaime Bonilla negó cualquier relación con el homicidio.

Lourdes Maldonado, periodista (@imnayibnava / Twitter)

Por otro lado, se ha reportado que Jaime Bonilla mantiene actividad política y afiliación al Partido Republicano en California, en Estados Unidos, bajo el nombre “Jaime Valdez”, con residencia registrada allí, lo que ha causado críticas.

¿Qué edad tiene Jaime Bonilla Valdez?

Jaime Bonilla Valdez tiene 75 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Jaime Bonilla Valdez?

Dado que Jaime Bonilla Valdez nació el 9 de junio de 1950, su signo zodiacal es Géminis.

¿Jaime Bonilla Valdez está casado?

De acuerdo con la información, Jaime Bonilla Valdez está casado con Rita Fimbres.

¿Jaime Bonilla Valdez tiene hijos?

Jaime Bonilla Valdez tiene cuatro hijos:

Jaime Alberto Patricia Itzel Alma

¿Qué estudió Jaime Bonilla Valdez?

Jaime Bonilla Valdez estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la UNAM, aunque algunas fuentes mencionan que también estudió una carrera en Ingeniería Industrial.

Posteriormente a estos estudios, Jaime Bonilla Valdez cursó un posgrado en Administración Pública en la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos.

¿Cuál es la trayectoria de Jaime Bonilla Valdez?

Jaime Bonilla Valdez empezó como empresario desde muy jóven hasta llegar a ser dueño de una empresas maquiladoras y constructoras y director de equipos deportivos.

Posteriormente, Jaime Bonilla Valdez fundó Primer Sistema de Noticias (PSN), que es una cadena de radio y TV en Baja California, y entró a la vida de la política como:

Diputado federal (PT) en la LXII Legislatura.

Senador por Baja California

Gobernador de Baja California

Senador y dirigente político en el PT

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California (Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola)

TEJA inhabilita por tres años a Jaime Bonilla por el caso Next Energy

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) dictó que el exgobernador Jaime Bonilla no podrá aspirar a cargos públicos por tres años debido al caso Next Energy, cuando otorgó permisos para construir una planta fotovoltaica.

De acuerdo con el dictamen, Jaime Bonilla no tenía las facultades para otorgar este permiso durante su administración, pues ese tipo de concesiones solo las otorga el gobierno federal, no el estatal.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó la resolución del TEJA sobre el caso Next Energy y reiteró que Jaime Bonilla está en su derecho de tomar las medidas que considere en su beneficio.