La iglesia La Luz del Mundo (LLDM) ha sido señalada por operar bajo una estructura semejante al crimen organizado y por delitos como pederastia, trata de personas, explotación infantil, tráfico sexual y lavado de dinero, todo en nombre de una doctrina que atemoriza a sus fieles con castigos divinos y promueve obediencia ciega a su líder espiritual.

En una entrevista conducida por Miguel Quintana “El Troll”, Adriana Dávila y el autor del presente texto, conversamos con víctimas de abusos por parte del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García.

Sochil Martin y Sharmin Guzmán, las primeras en denunciar a Naasón en Estados Unidos, relataron cómo funciona la maquinaria interna de LLDM: matrimonios arreglados, uso de mujeres como moneda de poder y una red internacional de tráfico humano.

Mientras en México las investigaciones están detenidas o enterradas. La presidenta Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, a pesar de que existen denuncias presentadas ante la FGR, ha negado tener información sobre investigaciones en curso contra LLDM.

Cuando el líder religioso fue detenido el 3 de junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cargos de tráfico de personas, pornografía infantil y violación forzada de menores, cometidos entre 2015 y 2018, unos días antes, el Palacio de Bellas Artes, símbolo cultural nacional, había sido la sede donde se le rindió un homenaje en un acto político-religioso, organizado por Martí Batres, entonces secretario de Gobierno en la CDMX y hoy director del ISSSTE.

Al que acudieron figuras de Morena como Sergio Mayer, Ricardo Ahued, Félix Salgado Macedonio, Julio Menchaca y Gabriela Benavides, entre otros, además, senadores del Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Durante la celebración del cumpleaños de Naasón, se le entregaron dos reconocimientos oficiales, uno de ellos firmado por 35 diputados federales de las 32 entidades, el cual fue financiado por el ahora senador Emmanuel Reyes Carmona, ex del PRD y hoy aliado de Morena.

Más grave aún es que en 2023, el INE otorgó registro oficial a la agrupación política Humanismo Mexicano, dirigida por legisladores de Morena como Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos, todos miembros activos o simpatizantes de LLDM.

Además, a través de esa estructura y gracias al nuevo modelo de elección del Poder Judicial promovido por la 4T, la iglesia logró infiltrarse en el sistema judicial, integrantes vinculados con LLDM fueron electos jueces y magistrados:

​•​Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Menchaca, fue nombrada jueza en Jalisco.

​•​Eluizai Rafael Aguilar, también asumió como jueza en la misma región.

​•​Cinthia Teniente Mendoza, esposa de Reyes Carmona y exalcaldesa de Villagrán por Morena, ahora es magistrada laboral en Guanajuato.

​•​Job Daniel Ibarra Wong, ahora magistrado laboral en Jalisco y asesor del presidente de la Corte.

Joaquín Inc.

Mientras en México se niegan vínculos y se protegen a los implicados, en Estados Unidos la justicia actúa. Recientemente, en una corte federal de Nueva York, Naasón Joaquín fue acusado de tráfico sexual, pornografía infantil, crimen organizado, destrucción de evidencia y explotación infantil. Esta causa también involucra a su madre, Eva García de Joaquín, a su sobrino Joram Núñez Joaquín y a otros colaboradores como Silem García Peña, en una red criminal a la que se ha denominado “Empresa Joaquín LLDM”.

Finalmente, la madre del líder fue detenida por su participación en la red de tráfico sexual, una estructura que, según víctimas como Sochil y Sharmin, lleva décadas operando con total impunidad en México.

En el ámbito financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado a LLDM y a Naasón Joaquín ante la FGR por lavado de dinero y evasión fiscal. La iglesia, aunque registrada como organización sin fines de lucro, ha realizado la compra de inmuebles, vehículos blindados, transferencias internacionales y manejado sumas millonarias no declaradas. Sin embargo, bajo la dirección de Pablo Gómez en la UIF las investigaciones fueron congeladas.

Existen denuncias formales ante la FGR por abuso sexual, entre ellas las presentadas por Sochil Martin y además se suma el reciente operativo llevado a cabo en Michoacán, donde la FGR detuvo a 38 personas en un predio donde se realizaban entrenamientos tácticos y militares. Las autoridades investigan asociación delictuosa y la posible existencia de una guardia armada interna de LLDM.

La gran pregunta: ¿qué va a hacer la presidenta con las pruebas, evidencias y la carpeta que se le entregó an ella y a la fiscalía?

Frente a las evidencias, la presidenta Claudia Sheinbaum guarda silencio o niega los hechos. Siendo que su partido mantiene una relación visible y directa con la cúpula de esta organización religiosa, resulta urgente que el Estado mexicano actúe con firmeza, aplique la ley y garantice justicia a las víctimas de esta red criminal disfrazada de religión.

X: @diaz_manuel