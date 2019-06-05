Naasón Joaquín García nació el 7 de mayo de 1969 en la ciudad jalisciense de Guadalajara. A partir de sus 14 años, siguió el camino que su abuelo Aarón Joaquín González y su padre Samuel Joaquín Flores le heredaron, ya que se integró formalmente a la religión que su abuelo fundó en 1926: la organización cristiana conocida como la “Iglesia de La Luz del Mundo”.

Sobre su vida existe poca o casi nula información y es la misma estructura religiosa creada por su abuelo, —a quien sus seguidores se refieren como el “Hermano Hernán”—, el cual da algunos detalles de quien es denominado como un “Apóstol de Jesucristo”.

El hoy líder de la iglesia que se calcula, cuenta con cerca de 5 millones de seguidores en todo el mundo, asumió dicho cargo tras la muerte de su padre el ‘Hermano Samuel” en 2014.

Especialista en la evangelización

Durante su adolescencia, dirigió en la Iglesia de Guadalajara a un grupo de jóvenes, donde además se encargó de tareas menores como la de inculcar en los seguidores de la religión el valor del compromiso, así como de evangelizar a otras personas ajenas a la ideología.

Más tarde fue enviado como misionero a España y Portugal, donde su encomienda específica fue también la de atraer más discípulos al grupo religioso. Años después, en 1992, Naasón contrajo nupcias con Alma Zamora de Joaquín, con quien procreó 3 hijos de nombres Adoraím, Eldaí y Sibma.

Extender la iglesia a todo la humanidad, la tarea principal de Naasón

De acuerdo a la información que la misma Iglesia de la Luz Mundo incluye en su página de internet, durante su encargo al frente de la organización, Naasón se ha enfocado en esparcir su mensaje a diferentes partes del mundo, pues “ha comenzado una gira misionera universal para recorrer y predicar” en distintas ciudades y lograr que sus creencias logren extenderse “a toda la humanidad”.

Incluso antes de entronarse como líder máximo, en 2009 Naasón creó el Communication Center Berea USA (CCB USA), un organismo mediático que se encarga de difundir y transmisión eventos como “santas cenas, presentaciones apostólicas, inauguraciones de templos y estudios bíblicos”.

En 1997 el padre de Naasón también fue acusado de delitos sexuales

Naasón Joaquín García, fue detenido este martes por autoridades de Estados Unidos en California, ya que sobre él pesan al menos 26 delitos de carácter sexual, acusaciones que no son inéditas en la iglesia, ya que en 1997, el padre de Naasón, Samuel Joaquín, fue señalado también por abuso sexual y pederastia.

Sobre los casos dados a conocer hace más de 20 años, existen testimonios en los que se refiere que la mayoría de los asaltos cometidos por Samuel Joaquín, fueron en contra de jóvenes al interior de una lujosa propiedad ubicada en Guadalajara.

Las denuncias entonces presentadas explican que las víctimas eras facilitadas por un grupo de mujeres conocidas como “Las Vestales”. En un reportaje televisivo, Fernando Flores, otrora secretario general de la Federación Nacional de Colonos en Provincia de la Iglesia, acusó que fue violado por el entonces dirigente, quien se consideraba "un ángel sin sexo que podía gozar del amor total“, tanto de una mujer como de un hombre.