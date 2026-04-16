Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, busca reabrir la investigación cerrada por Alejandro Gertz Manero contra La Luz del Mundo y Naasón Joaquín.

El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz Manero. ¿Las razones? no las conozco. Pero se que la fiscal se acercó con las víctimas y está pidiendo la apertura del caso Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la mañanera, la presidenta de México explicó que la fiscal Ernestina Godoy ha mantenido contacto con víctimas y que este 16 de abril de 2026 se celebrará una audiencia clave para determinar si un juez autoriza la reapertura.

(Ernestina Godoy) se acercó a las víctimas, para que tuvieran una nueva audiencia, porque está pidiendo, la fiscal, que se reabra el caso. Por eso es la audiencia de hoy” Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El objetivo de la reapertura del caso contra La Luz del Mundo y Naasón Joaquín es retomar el proceso y garantizar justicia en México.

Claudia Sheinbaum confirma que la FGR busca reabrir caso de La Luz del Mundo

Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera del pueblo sobre el carpetazo hacia el caso de La Luz del Mundo, pero la presidenta lo negó.

Aunque confirmó que el caso quedó cerrado con la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero, la actual titular, Ernestina Godoy, trabaja para que vuelva a abrirse y dar justicia a las víctimas.

Sheinbaum compartió que incluso Ernestina Godoy se ha acercado con víctimas para lograr “una nueva audiencia”, misma que será hoy.

Asimismo, aseguró que el año pasado con Gertz Manero a cargo de la FGR se cerró el caso, pero dijo desconocer los motivos detrás.

FGR busca que el caso de La Luz del Mundo vuelva a ser investigado. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

FGR confirma audiencia por el caso de La Luz del Mundo en busca de reabrir la investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la FGR busca que un juez apruebe la reapertura del caso de La Luz del Mundo, misma que sustentó mediante un documento que Godoy le envió para aclarar el tema.

En este documento que Sheinbaum leyó en la mañanera, se confirma que si en la audiencia el juez revoca el caso, “se continuará con la investigación”.

Asimismo, sostuvo que la FGR apoya a la revocación porque tiene el objetivo de que el caso de la Luz del Mundo vuelva a ser investigado en México.

“La Fiscalía [General de la República] está apoyando para que en efecto se revoque el no ejercicio de la acción penal”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Actualmente, Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, vive una sentencia en Estados Unidos de 16 años con 8 meses por abuso sexual de menores, del que se declaró culpable.

Sin embargo, aún le queda un proceso pendiente, en el que se juzgará al líder de La Luz del Mundo por crímen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, mismos de los que ha negado.