Sharim Guzmán, un sobreviviente de La Luz del Mundo, habló sobre la mamá del líder Naasón Joaquín García y acusó que está relacionada con los delitos de abuso sexual de menores.

“La detención de la madre de Naasón Joaquín les dio justicia a las víctimas de Samuel Joaquín”. Sharim Guzmán, sobreviviente de La Luz del Mundo

El 10 de septiembre, la madre del líder de La Luz del Mundo, Eva García, fue detenida en California, Estados Unidos, por trata de menores relacionados con el abuso sexual.

Sin embargo, La Luz del Mundo señaló en comunicado que la mamá de Naasón Joaquín García es inocente para desprestigiar a su líder pese a las pruebas en su contra.

Mamá de Naasón Joaquín García sí sería culpable de trata de menores: sobreviviente de La Luz del Mundo

Para MVS Radio, el sobreviviente de La Luz del Mundo, Sharim Guzmán, habló sobre la participación de la mamá de Naasón Joaquín García en los delitos que se le atribuyen al líder.

Sin embargo, Sharim Guzmán señaló que Eva García está relacionada principalmente con los delitos cometidos por su esposo y padre de Naasón Joaquín García, Samuel Joaquín, ex líder de La Luz del Mundo.

Refirió el caso de Martha Serna, quien denunció ante el Distrito de Nueva York que la mamá de Naasón Joaquín García le detuvo las piernas mientras era abusada por Samuel Joaquín a los 16 años.

Sherim Guzmán acusó que los abusos sexuales a menores de parte de los líderes de la Luz del Mundo vienen desde el abuelo de Naasón Joaquín, quien sí fue detenido y cuya esposa también los habría permitido según víctimas.