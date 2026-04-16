Sochil Martin y Sharim Guzmán, así como otras víctimas de La Luz del Mundo, están en la espera de que un juez determine si se reabrirá la investigación contra Naasón Joaquín por delitos sexuales.

En entrevista con López Dóriga, Sochil Martin destacó que la carpeta no solo debe reabrirse, sino que debe judicializarse y ampliar investigación contra La Luz del Mundo:

“Esperemos que las cosas caminen mejor y que no solo se abra (la carpeta de investigación), sino que se judicialice, que realmente se investigue, que se haga el trabajo”. Sochil Martin, víctima de la Luz del Mundo

Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, se declara no culpable (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Víctimas de Naasón Joaquín exigen investigación real contra La Luz del Mundo

Las víctimas de Naasón Joaquín señalan que la posible reapertura de la carpeta de investigación se da luego de la presión mediática y legal, pues, sin esto, habrían quedado en el olvido.

Pese a que la reapertura contra La Luz del Mundo sería un logro, Sochil Martin y Sharim Guzmán mantienen escepticismo y exigen a las autoridades que, en esta ocasión, sí se judicialice el caso y se haga una investigación real.

Asimismo, las víctimas señalaron que el caso estuvo abierto durante siete años sin que hubiera judicialización alguna, por lo que esperan que la investigación contra Naasón Joaquín se amplíe.

Sochil Martin y Sharim Guzmán hacen un llamado a otros exmiembros de La Luz del Mundo que hayan sufrido abusos a que se sumen a las denuncias, aportando testimonios, videos y pruebas que refuercen la acción de la Fiscalía.