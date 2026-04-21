Familiares de personas desaparecidas en México le exigen a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ser escuchados.

Las familias de personas desaparecidas en México insistieron en que no han recibido respaldo suficiente de las autoridades mexicanas y denunciaron fallas institucionales.

Familiares de personas desaparecidas en México le exigen a Volker Türk ser escuchados

Diversos colectivos de madres buscadoras aprovecharon la presencia de Volker Türk para denunciar la falta de recursos institucionales en desapariciones y exigir que la comunidad internacional intervenga ante la rebasada capacidad de las autoridades locales.

🔴 “Pedimos ayuda internacional, somos más familias buscadoras”, exigen colectivos independientes al alto comisionado Volker Türk.



Acusan haber quedado fuera del encuentro sostenido con otros grupos de búsqueda.



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Manifestaron la grave crisis de impunidad que hay en México y la falta de apoyo gubernamental.

Los testimonios presentados ante el funcionario internacional subrayaron que la ausencia de justicia por desapariciones es un problema histórico en México que persiste hasta la actualidad.

Los activistas solicitaron formalmente la intervención y asistencia técnica de organismos internacionales para enfrentar el colapso forense y las deficiencias en las investigaciones oficiales.

Tras escuchar los relatos de las familias de personas desaparecidas, Volker Türk se comprometió a elevar estas preocupaciones ante las máximas autoridades del gobierno mexicano.

Familiares de personas desaparecidas en México denuncian exclusión a reunión con Volker Türk

Aunque integrantes de colectivos y familias de personas desaparecidas se lograron reunir con Volker Türk, algunos grupos protestaron afuera del Centro Cultural España de la Ciudad de México tras ser excluidos de la convocatoria oficial.

Representantes de familias desaparecidas le entregaron una carta a Volker Türk en la que denunciaron omisiones, carencias y la presencia del crimen organizado, a quien responsabilizan de las desapariciones.

Estos grupos manifestaron su descontento por ser excluidos del diálogo, señalando una falta de transparencia en la organización de las mesas de trabajo.

Además, cuestionaron que a ciertos colectivos se les dé prioridad sobre otros.

Los manifestantes denunciaron que el gobierno mexicano apuesta por minimizar las crisis de desapariciones y forense que enfrenta México.

Madres buscadoras calificaron como “indignante” no haber podido ingresar a la reunión y exponer sus demandas.