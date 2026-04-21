Durante su visita oficial a México, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), reconoció el dolor de familias de desaparecidos.

Volker Türk resaltó que la inquebrantable valentía, fortaleza y resiliencia de familias de desaparecidos lo inspiran profundamente, por lo que exigió justicia.

“Aún más difícil es comprender su dolor y sufrimiento. Su inquebrantable valentía, fortaleza y resiliencia me inspiran profundamente; su búsqueda de la verdad y la justicia debe ser satisfecha” Volker Türk

Tras reunirse con familias de desaparecidos, Volker Türk reconoce su dolor y exige justicia

En su gira de trabajo por México, Volker Türk se reunió con colectivos de búsqueda para abordar la crisis de desapariciones que afecta al país.

Volker Türk reconoce dolor de familias de desaparecidos y exige justicia (@UNHumanRights / X )

Durante los encuentros en el Centro Cultural de España en México, el funcionario reconoció el profundo sufrimiento de las familias y la urgencia de garantizar verdad y justicia.

A través de un mensaje público, Volker Türk destacó que era difícil encontrar las palabras que pudieran describir su encuentro con familiares de personas desaparecidas en México.

“Es difícil encontrar las palabras para describir mis intercambios de hoy en México” Volker Türk

El Alto Comisionado reconoció el dolor de las familias de personas de desaparecidos, a quienes manifestó su solidaridad.

Volker Türk destacó la fortaleza, resiliencia y persistencia de los colectivos de búsqueda, subrayando que su demanda de verdad y justicia debe ser atendida.

Volker Türk realiza una gira en México por desapariciones en el país

Volker Türk reconoció la gravedad de la crisis de desapariciones en México y exigió justicia tras escuchar los testimonios de las familias.

Como parte de su agenda, Volker Türk también se reunió con autoridades, organizaciones civiles y representantes del Poder Judicial para evaluar la respuesta institucional frente a las desapariciones.

El Alto Comisionado continuará con su agenda para esta semana, que incluye una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de abril en Palacio Nacional.

La llegada de Volker Türk ocurre en medio de la discusión internacional sobre la crisis de desapariciones en México.

Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado formalmente al gobierno mexicano aclarar si estos eventos constituyen una práctica generalizada o sistemática.

Este movimiento responde a la activación del artículo 34, una herramienta legal diseñada para evaluar violaciones graves a los derechos humanos.

El Gobierno mexicano expresó diferencias con el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), pero señaló que se mantiene abierto al diálogo y colaboración.