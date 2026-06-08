Durante la conferencia de la Mañanera del pueblo este 8 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó como “hipócrita” la denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) contra el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No se puede ser más hipócrita, a lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé, mejor que recen unos cuantos; ¿Cómo es posible? ¿Quién les cree? Nadie”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Expresó la presidenta Sheinbaum ante la denuncia del PAN por presuntos crímenes de lesa humanidad al gobierno de AMLO ante la Corte Penal Internacional (CPI).

PAN denuncia a AMLO por presuntos crímenes de lesa humanidad ante la CPI

Las declaraciones de Sheinbaum suceden tras el comunicado del PAN del dia domingo 7 de junio por la denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad ante la CPI contra AMLO.

En la que se precisó que el PAN solicitó a la CPI se investiguen a AMLO y otras organizaciones criminales las posibles responsabilidades penales derivadas de los supuestos vínculos con el narcotráfico.

Así como la lesa humana con números en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos y el reclutamiento forzado de jóvenes durante el sexenio de AMLO.

Presentamos ante la Corte Penal Internacional una denuncia para que se investiguen las posibles responsabilidades de Andrés Manuel López Obrador por presuntos Crímenes de Lesa Humanidad.



Compartimos el boletín, la denuncia y el acuse de recibido. 📄



Consulta toda la información… pic.twitter.com/T4FFQ8pssK — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 7, 2026

Claudia Sheinbaum identifica al PAn como parte de sectores que buscan afectar

Tras calificar de “hipócritas” al PAN por denuncia a AMLO, la presidencia Sheinbaum dijo que estas acciones son parte de sectores que buscan afectar.

Pues con ellos esta denuncia se suma a “las noticias falsas” publicadas en Los Angeles Times, dijo, así como la reciente reunión de la ultraderecha en México con organizaciones estadounidenses.

A lo que Sheinbaum apuntó que se busca también afectar a la relación bilateral, además de influir en el debate de los pueblos cara a las elecciones de 2027, al igual que los procesos políticos en Estados Unidos.

Pese a esto, Sheinbaum refrendó su llamado a la defensa de la soberanía, así como al entendimiento bilateral con el país vecino.