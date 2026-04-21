Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se reunió con Ignacio Mier en el Senado para tratar el tema de desapariciones en México.

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, enfatizó que el diálogo abierto es fundamental para la democracia.

Ignacio Mier y Volker Türk se reúnen en el Senado para hablar de las desapariciones en México

A través de su cuenta de X, Ignacio Mier Velazco compartió un video de su encuentro con Volker Türk en el Senado.

Recibimos en el @senadomexicano a @volker_turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos @UNHumanRights.



El diálogo abierto siempre será fundamental para la democracia. pic.twitter.com/LOWOB2O6IB — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 21, 2026

Ignacio Mier Velazco recibió a Volker Türk para dialogar sobre temas de:

Desapariciones

Derechos humanos

Protección de libertades fundamentales

Atención a víctimas

El fortalecimiento de mecanismos institucionales en el país

En su cuenta de X, Ignacio Mier Velazco compartió que en su reunión están invitados los presidentes de las comisiones de derechos humanos, organismos internacionales y de relaciones exteriores del Senado Mexicano.

La llegada de Volker Türk ocurre en medio de la discusión internacional sobre la crisis de desapariciones en México.

El Gobierno mexicano expresó diferencias con el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), pero señaló que se mantiene abierto al diálogo y colaboración.

Ignacio Mier y Volker Türk se reúnen en el Senado por desapariciones en México (@NachoMierV / X )

Volker Türk se reunirá con Claudia Sheinbaum durante su gira por México

Volker Türk se encuentra en una gira de trabajo por México (del 19 al 22 de abril) con el fin de estrechar lazos con las autoridades mexicanas.

Durante su visita, el representante de la ONU se reunió con colectivos de búsqueda, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, y legisladores en el Senado para escuchar testimonios sobre la crisis de seguridad e impunidad que afecta al país.

Será este miércoles a las 10:00 horas cuando Volker Türk se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Claudia Sheinbaum adelantó que el objetivo principal es que Volker Türk conozca el mecanismo completo de derechos humanos en México, no solo el tema de personas desaparecidas.

La idea es que Volker Türk este al tanto de los avances y acciones del Gobierno mexicano en materia de desapariciones.

El objetivo central de la gira de Volker Türk por México es robustecer la transparencia y justicia mediante la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones locales.