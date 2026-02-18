Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México, aclara si se puede realizar una investigación por el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra.

Desde Palacio Nacional, Raquel Buenrostro Sánchez subrayó que un libro no es suficiente para iniciar una investigación , por lo que instó a presentar las denuncias correspondientes.

“Que presente las denuncias porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos” Raquel Buenrostro Sánchez

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México, descarta investigación por libro de Julio Scherer Ibarra

Al ser cuestionada sobre las acusaciones vertidas en el libro de Julio Scherer Ibarra, Raquel Buenrostro Sánchez destacó que estas no dan pauta a una investigación.

Raquel Buenrostro Sánchez aseguró que desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se da seguimiento a todas las denuncias.

Siempre y cuándo estas proporcionen datos con la que se pueda iniciar una investigación de oficio.

“Nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, anónimas o incluso por el periódico, y nos dan datos, nombres, oficios, lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante se pueden iniciar investigaciones de oficio” Raquel Buenrostro Sánchez

Raquel Buenrostro Sánchez destacó que es complicado cuando no se tienen estos datos y las acusaciones son un dicho.

En este sentido puntualizó que en el caso de Julio Scherer Ibarra no proporciona elementos para saber por dónde empezar.

“Cuando no tienen nada de información y nada más es un dicho, es complicado. Nosotros tenemos un número finito de personas, entonces ¿de dónde iniciamos investigaciones de oficio? Cuando haya elementos para saber por dónde empezar" Raquel Buenrostro Sánchez

Raquel Buenrostro Sánchez insta a Julio Scherer Ibarra a presentar una denuncia formal

Raquel Buenrostro Sánchez puntualizó que en caso de que hubiera denuncias, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debería investigarlas.

“En caso de que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento” Raquel Buenrostro Sánchez

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México instó a Julio Scherer Ibarra presentar la denuncia correspondiente para iniciar la investigación.

Raquel Buenrostro Sánchez señaló que no bastan dichos para iniciar una indagatoria ya que se necesita información que sustente los casos.

Insistió en que cualquier persona puede presentar denuncias ante la Secretaría, pero enfatizo que deben acompañarse de información que permita sustentar legalmente una indagatoria.

Claudia Sheinbaum recalcó que es importante que se presenten las denuncias para iniciar una investigación y no se queden solo en dichos.

“Quien tenga pruebas, que presente su denuncia, cualquiera lo puede hacer” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que las declaraciones de Raquel Buenrostro Sánchez surgen luego de que Julio Scherer Ibarra en colaboración con el periodista Jorge Fernández Menéndez denunciaron en el libro presuntos actos de corrupción y redes de financiamiento ilícito.