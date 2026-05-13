La Secretaría de Anticorrupción informó que se sancionó a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Banco del Bienestar (BANBIEN) luego de detectarse irregularidades.

Indicó que las investigaciones de la OIC confirmaron graves faltas administrativas y el retiro indebido de dinero de cuentahabientes, acciones cometidas presuntamente por:

Víctor R, exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT Juan D, exsubjefe de área en el Banco del Bienestar Orlando P, exauxiliar de sucursal en el Banco del Bienestar Marco M, exasistente administrativo en el Banco del Bienestar

Según el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los cuatro exfuncionarios se les impusieron castigos que van desde su inhabilitación de hasta 10 años para ocupar empleos, además de sanciones económicas.

Banco del Bienestar alerta de estafa (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Anticorrupción descubrió retiros indebidos de las cuentas de clientes del Banco del Bienestar

En el caso del SAT, Anticorrupción investigó a una persona servidora pública por asignar de manera irregular citas para trámites, usando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial.

En el Banco Bienestar se acreditaron irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas, dos de los cuales habrían retirado recursos de cuentas bancarias sin consentimiento por un monto superior a 275 mil pesos.

Un tercer funcionario del Banco Bienestar también fue señalado por haber retirado dinero de cuentahabientes, esto a través de una realización de conciliaciones con información no verídica.

Anticorrupción sancionó con hasta 250 mil pesos a exfuncionarios

Las sanciones económicas impuestas a los exfuncionarios por cometer irregularidades oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos, mismas que tienen derecho a impugnar.

Anticorrupción señaló que sus sanciones serán: