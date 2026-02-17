La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no ve necesario investigar a Julio Scherer Ibarra por la publicación de su libro Ni venganza ni perdón, en el que revelaría presuntos casos de vínculos con el crimer organizado.

“No, no veo ninguna necesidad, por qué no siguen investigando a García Luna…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo la presidenta al señalar que el único caso de relación entre un funcionario con el crimen organizado es el de Genaro García Luna.

Claudia Sheinbaum señala a Genaro García Luna como el único caso de un funcionario relacionado con el crimen organizado

Claudia Sheinbaum dijo que aunque se enojen, recuerda que Genaro García Luna estuvo seis años como secretario de Seguridad, tiempo en el que estuvo vinculado con el narcotráfico.

También recordó que a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en Estados Unidos, dio como referencia dicho caso como el único vínculo de un funcionario de alto nivel con el crimen.

Sobre posibles casos de relación con el crimen organizado dijo que será la Fiscalía General de la República (FGR) o el Gabinete de Seguridad serán los que actúen cuando tengan indicios.

Dijo que ello ya ha ocurrido con el caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera, o el caso de alcaldes del Estado de México removidos mediante el Operativo Enjambre.

Claudia Sheinbaum reitera que no leerá el libro de Julio Scherer Ibarra

Claudia Sheinbaum reiteró entre risas que “ni he leído ni voy a leer el libro” y que deberían presentarse las pruebas de sus denuncias.

En su conferencia mañanera del día anterior, la presidenta dijo que la libertad de expresión en México está garantizada.