Claudia Sheinbaum se deslindó por completo de Julio Scherer Ibarra con una frase tajante sobre sus vínculos desde que tomó protesta como presidenta.

La presidenta aclaró que sí fue cercana en algún momento a quien fuera consejero jurídico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, ni siquiera lo ha visto desde que inició con su encargo frente del gobierno de la República.

Sheinbaum rechaza cercanía a Scherer: “no lo veo desde que entré al gobierno”

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tener alguna cercanía con Julio Scherer con una sola frase.

“No veo a Julio Scherer desde que entré al gobierno de la República. En algún momento fuimos cercanos pero ahora como ustedes podrán comprender hay muchas personas que no veo porque uno en este puesto tiene unos pocos amigos” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que, como es propio de un cargo de tal importancia como la presidencia de la República, tiene pocos amigos.

Asimismo, resaltó que reserva sus amistades fuera de las esferas políticas como lo son sus amigos de la primaria, con quienes tienes además poco contacto.

Sheinbaum reitera su compromiso con la presidencia de la República

Por otra parte, Claudia Sheinbaum destacó que tiene claro su compromiso al frente de la presidencia de la República.

De acuerdo con Sheinbaum, además de ser madre de sus dos hijos, así como abuela, su principal tarea es la constancia u la coherencia de su cargo y el movimiento que representa, y refrendó que la honestidad “debe probarse en todo momento”.