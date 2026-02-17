Julio Scherer Ibarra resaltó que nada de lo publicado en su libro Ni venganza ni perdón, escrito junto con Jorge Fernández Menéndez, ha sido desmentido.

“El movimiento está hecho de personas y yo creo que hay personas que le fallan al movimiento… si lo vemos como un movimiento unitario perdemos de perspectiva quién es quién… nada de lo que he dicho ahí ha sido desmentido, nada” Julio Scherer Ibarra

En otro momento de su entrevista con Denise Maerker menciona: “Nadie ha salido a cuestionar la veracidad de los hechos que ahí se plantean, pueden decir Julio está mal y le falta un tornillo en la cabeza pero nadie ha dicho: lo que dice es falso”

Así lo dijo a Denise Maerker en el podcast Hablemos, de Nmás, luego de reacciones dividas, incluida la de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que no iba a leer libro y que al ser parte del movimiento de transformación habría que ser consecuente.

Scherer Ibarra insiste: “hay personas que le hacen daño al movimiento”

Julio Scherer Ibarra insistió que el movimiento no debe verse como un grupo único y que hay personas que le hacen daño al mismo.

Denise Maerker contextualizó las opiniones dividas entre las que califican el libro Ni venganza ni perdón como un “valioso y revelador testimonio” y como un “ajuste de cuentas y traición”.

Scherer Ibarra asegura que presenta pruebas de acusaciones falsas en su contra

Scherer Ibarra dijo que “a mi me han acusado de todo lo acusable” pero en uno de los capítulos de su libro presenta pruebas de que lo acusaron de manera falsa.

“En uno de los capítulos finales... presentamos una serie de pruebas, en donde yo puedo demostrar fehacientemente que las cosas de las que me acusaron básicamente son falsas, inventadas por un fiscal… y publicadas… sin ir al fondo de los temas”, dijo.

Scherer Ibarra libro cuenta sobre los personajes que envilecieron al país

Sobre la intención y el momento de la publicación del libro Ni venganza ni perdón dijo que es una reflexión que no tiene nada que ver con que Alejandro Gertz Manero haya sido removido de la Fiscalía General de la República (FGR) y que no hay momentos malos y o buenos para su publicación.

También dijo que es un testimonio que cuenta la relevancia que tuvieron ciertos personajes que “envilecieron” al país .

“Hay personajes que creo que envilecieron al país y creo que le hicieron mucho daño al gobierno del presidente…” Julio Scherer Ibarra

Scherer Ibarra asegura que su libro no manda ningún mensaje: “solo es una revisión de hechos”

Julio Shecrer Ibarra insistió que su libro ni venganza ni perdón se trata de una revisión de hechos y no envía un mensaje.