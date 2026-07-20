Natalia Torres es una joven abogada y profesora de la Universidad Panamericana, quién estuvo en medio de la polémica en redes sociales por una particular propuesta para obtener la credencial para votar.

De acuerdo con la creadora de contenido, en un podcast planteó que es deber del Instituto Nacional Electoral (INE) dar cursos o sesiones informativas sobre los poderes de la Unión y sus cargos, además de realizar exámenes con el fin de tener la credencial de elector.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de la abogada y creadora de contenido.

¿Quién es Natalia Torres?

Natalia Torres, quién es conocida comúnmente en redes sociales como Nat Torres es una abogada, profesora universitaria y analista política mexicana.

Ha cobrado notoriedad mediática por su labor como divulgadora de temas jurídicos en plataformas digitales como TikTok, X y YouTube, así como por sus participaciones en espacios de análisis político y opinión.

Sin embargo, una propuesta de su parte la llevó a las críticas de ojo público.

Según la creadora de contenido el INE debería realizar cursos y exámenes a todo ciudadano que busque obtener su credencial de elector.

Dicha propuesta le valió una ola de comentarios en su contra tras declarar que “no todos deberían votar en México”, bajo la premisa de que se debería tener el conocimiento mínimo de lo que hace el Estado y sus funcionarios.

Posteriormente cambió su propuesta y dijo que a todas las personas que vayan a adquirir su credencial para votar por primera vez deberían pasar por un curso del INE donde se les explique las funciones de cada servidor público y posteriormente se les haría entrega de su identificación.

¿Qué edad tiene Natalia Torres?

Natalia Torres tiene 29 años de edad, su fecha de cumpleaños es 16 de mayo de 1997.

¿Quién es su esposo de Natalia Torres?

No existe información pública ni oficial sobre el esposo de la abogada y analista política mexicana Natalia Torres.

¿Qué signo zodiacal es Natalia Torres?

Natalia Torres, abogada y creadora de contenido es Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Natalia Torres?

Se desconoce si Natalia Torres tiene hijos, debido a que mantiene su vida como privada.

¿Qué estudió Natalia Torres?

Natalia Torres es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana (UP).

¿En qué ha trabajado Natalia Torres?

La vida profesional de Natalia Torres ha sido marcada por el derecho y también como analista política.

Se ha desempeñado como:

Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Panamericana

Abogada litigante

Colaboradora y analista política en diversos medios de comunicación y canales digitales como Milenio, ADN40, Radio Fórmula y En Voz MX

Además es creadora de contenido enfocado en la divulgación de temas de derecho constitucional, la división de poderes, el Estado de derecho y análisis de coyuntura política.