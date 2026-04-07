La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista alguna influencia de Julio Scherer en su gobierno o las contrataciones que se hacen en él.

A pregunta expresa, Claudia Sheinbaum señaló que ninguna persona que sea o haya sido cercana a ella puede acercarse a los servidores públicos.

Asimismo, resaltó que no hay ni puede haber ninguna influencia en las contrataciones que hay en su gobierno, pues ha prohibido que éstas estén vinculadas a sugerencias o recomendaciones.

“Sobre si Julio Scherer o cualquier persona tiene alguna influencia para contratar en mi gobierno… No puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el gobierno” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum rechaza supuesta influencia de Julio Scherer en su gobierno

Claudia Sheinbaum rechazó que Julio Scherer tenga o haya tenido alguna influencia en su gobierno o las contrataciones que se realizan en las diversas instituciones federales.

Esto luego de que le señalaran contratos de una empresa extranjera con las secretarías de Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, presuntamente promovido por un despacho relacionado con el escritor.

La presidenta instruyó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno compartir la información sobre dichos contratos y, de haber algún mal manejo, se realizarán las sanciones correspondientes.

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró que ni Julio Scherer ni ninguna personas cercana a ella tiene injerencia en las contrataciones, pues ni siquiera pueden ser recibidos por los funcionarios públicos.

“Sobre si Julio Scherer o cualquier persona tiene alguna influencia para contratar en mi gobierno, no solo ni Julio Scherer, ni mis hijos, ni mi marido, ni mis amigos, ni nadie, absolutamente nadie que haya sido cercano a mí o sea cercano a mí, tienen la instrucción todos los servidores públicos de no recibir a absolutamente a nadie” Claudia Sheinbaum

La presidenta reiteró que ni ella ni nadie puede orientar ninguna contratación y reiteró que estos procesos se realizan de manera transparente y bajo las licitaciones que se establezcan según sea el caso.

“No puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el gobierno. Ni la hago de manera personal, ni oriento a quién se debe contratar y tiene prohibido cualquier servidor público hacer alguna contratación vinculada con alguna sugerencia o alguna recomendación. Todo debe hacerse de manera transparente” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum aclara que no es cercana a Julio Scherer

Por otra parte, Claudia Sheinbaum reconoció que alguna vez fue cercana a Julio Scherer, ex consejero Jurídico; sin embargo, ya no lo es más.

Asimismo, resaltó que, como presidenta, no tiene muchos amigos “porque así debe de ser” pues está concentrada en cumplir con su mayor responsabilidad, la presidencia de la República.