Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, dijo que no va a leer el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra pues aseguró que está lleno de “chismes y supuestos” y que su públicación se parece más a una de TVyNovelas.

“Para mi es lamentable que una persona, en este caso él, quien fue invitado a un puesto de primerísimo nivel, el consejero jurídico tiene acceso a información confidencial, estratégica, es de confianza del presidente, ahora salga con este libro que según por lo que leo, por lo que escucho, puro chisme, un libro de chismes y de supuestos y de lo que creía” Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz

Así lo dijo Rocío Nahle en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire.

Nahle califica a Scherer Ibarra de desleal y asegura que AMLO se equivocó al integrarlo

Rocío Nahle señaló que a veces uno se equivoca en la elección de perfiles de confianza como le pudo pasar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que de hecho “hubo una equivocación con él”.

La actual gobernadora de Veracruz, quien fue secretaria de Energía en el gabinete de AMLO, resaltó que el gobierno al que fueron convocados fue uno en el que se cambió el régimen.

Ante ello, dijo que lo que está haciendo Julio Scherer Ibarra es actuar de manera desleal.

“Lo que él piense, sugiera, diga, pues me tiene tan sin cuidado, una persona desleal” Rocío Nahle. Gobernadora de Veracruz

Rocío Nahle defendió que fue un gran equipo el convocado al gobierno de AMLO, que fue un privilegio haber trabajado con él y que la mayoría de los convocados a esos puestos de “primerísimo nivel” coincidían con el proyecto de transformación.

Nahle no leerá el libro de Julio Scherer Ibarra

Rocío Nahle coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que no ha leído ni va a leer el libro de Julio Scherrer Ibarra.

