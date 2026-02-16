Jorge Fernández Menéndez es un escritor y periodista argentino naturalizado mexicano, reconocido por su análisis político y su cobertura de temas de seguridad y narcotráfico en el país. Conoce más acerca de su vida y trayectoria profesional.
¿Quién es Jorge Fernández Menéndez?
Jorge Fernández Menéndez es un escritor, periodista y analista político de origen argentino que se naturalizó mexicano. Es reconocido por su trabajo en medios de comunicación, su análisis de temas de política y seguridad, y por ser autor de numerosos libros sobre narcotráfico, poder y política en México.
¿Qué edad tiene Jorge Fernández Menéndez?
Jorge Fernández nació el 12 de abril de 1955 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 70 años.
¿Jorge Fernández Menéndez tiene esposa?
No hay información disponible sobre si Jorge Fernández Menéndez tiene pareja, pues la información pública se centra en su trayectoria profesional.
¿Qué signo zodiacal es Jorge Fernández Menéndez?
Al haber nacido el 12 de abril, Jorge Fernández es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, enérgico, independiente y competitivo.
¿Jorge Fernández Menéndez tiene hijos?
Se desconoce si Fernández Menéndez tiene hijos, pues su vida personal se mantiene fuera de los medios.
¿Qué estudió Jorge Fernández Menéndez?
De acuerdo con medios, Jorge Fernández Menéndez tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vinculando su carrera con el periodismo y el análisis político.
¿En qué ha trabajado Jorge Fernández Menéndez?
Jorge Fernández cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación como periodista, destacando:
- Columna “Razones”: Desde hace más de 30 años publica esta columna en el periódico Excélsior y en otros medios de circulación nacional
- Conductor de programas y espacios en Imagen Radio (90.5 FM)
- Ha conducido programas como Todo Personal en ADN40 junto con Bibiana Belsasso
- Fue director de Milenio Semanal y conductor en otros espacios de radio y TV en Proyecto 40, MVS y CNI 40
- Es autor de más de una decena de libros, muchos de ellos sobre política, crimen organizado y poder en México
- Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo de México (2000) por un artículo de fondo, además de otros reconocimientos por su labor periodística y análisis