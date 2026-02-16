Jorge Fernández Menéndez es un escritor y periodista argentino naturalizado mexicano, reconocido por su análisis político y su cobertura de temas de seguridad y narcotráfico en el país. Conoce más acerca de su vida y trayectoria profesional.

¿Quién es Jorge Fernández Menéndez?

Jorge Fernández Menéndez es un escritor, periodista y analista político de origen argentino que se naturalizó mexicano. Es reconocido por su trabajo en medios de comunicación, su análisis de temas de política y seguridad, y por ser autor de numerosos libros sobre narcotráfico, poder y política en México.

¿Qué edad tiene Jorge Fernández Menéndez?

Jorge Fernández nació el 12 de abril de 1955 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 70 años.

¿Jorge Fernández Menéndez tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Jorge Fernández Menéndez tiene pareja, pues la información pública se centra en su trayectoria profesional.

Jorge Fernández Menéndez, escritor y periodista (FB: Jorge Fernández Menéndez)

¿Qué signo zodiacal es Jorge Fernández Menéndez?

Al haber nacido el 12 de abril, Jorge Fernández es Aries, signo que se caracteriza por ser líder, enérgico, independiente y competitivo.

¿Jorge Fernández Menéndez tiene hijos?

Se desconoce si Fernández Menéndez tiene hijos, pues su vida personal se mantiene fuera de los medios.

¿Qué estudió Jorge Fernández Menéndez?

De acuerdo con medios, Jorge Fernández Menéndez tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vinculando su carrera con el periodismo y el análisis político.

¿En qué ha trabajado Jorge Fernández Menéndez?

Jorge Fernández cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación como periodista, destacando: