David Kershenobich, Secretario de Salud de México, enfatizó que tratamiento estándar empleado contra la Cyclospora es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol, comúnmente conocido como Bactrim.

“Esto es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por si mortalidad, responde muy bien al tratamiento con trimetoprim, conocido como Bactrim” David Kershenobich, Secretario de Salud de México

Durante la conferencia matutina de este 21 de julio, David Kershenobich enfatizó que esta infección parasitaria provoca diarrea severa pero no es mortal, y los pacientes actuales se recuperan satisfactoriamente.

David Kershenobich revela el medicamento usado contra la Cyclospora

David Kershenobich informó que el medicamento utilizado para tratar la ciclosporiasis es el trimetoprim-sulfametoxazol. Este fármaco es ampliamente conocido por su nombre comercial Bactrim.

Según las autoridades sanitarias, los pacientes detectados en México han respondido favorablemente a este tratamiento, el cual ha sido efectivo para controlar los episodios de diarrea severa o “explosiva” provocados por el parásito Cyclospora.

David Kershenobich explicó que el esquema médico para combatir la Cyclospora es prácticamente el mismo en todos los casos, sin embargo recomendó a las personas que presenten algún síntoma acudir al médico:

Medicamento: Un antibiótico que combina trimetoprima y sulfametoxazol, comercializado como Bactrim o Septra.

Dosis habitual: Generalmente se administra una tableta de doble concentración dos veces al día.

Tiempo de recuperación: El tratamiento suele durar entre 7 y 10 días, periodo en el cual se elimina el parásito y se normaliza la función digestiva

El Secretario de Salud destacó que la enfermedad no suele ser mortal cuando se recibe atención médica oportuna y se aplica este tratamiento, el cual es considerado muy accesible en el país.

No obstante, enfatizó la importancia de no automedicarse y acudir a una unidad de salud para recibir un diagnóstico y receta adecuada para cada caso.

Estos son los síntomas más comunes de la Cyclospora

David Kershenobich reveló que el síntoma más característico y común de la ciclosporiasis es la diarrea “explosiva”.

Esta afección, provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, se manifiesta principalmente a través de problemas gastrointestinales que pueden ser muy severos e incómodos para quien los padece.

Los síntomas más comunes de la Cyclospora son:

Diarrea severa: Los pacientes presentan episodios diarreicos intensos que, aunque alarmantes por su descripción como “explosivos”, suelen responder bien al tratamiento médico.

Malestar estomacal profundo: Se asocia con dolor abdominal y una sensación general de incomodidad en el sistema digestivo.

Infección estomacal general: Al ser una enfermedad parasitaria, afecta directamente el tracto digestivo, alterando la función normal de la digestión.

A pesar de que estos síntomas pueden ser muy debilitantes, las autoridades de salud recalcan que la enfermedad no suele ser mortal si se recibe atención médica oportuna.

El periodo de incubación del parásito puede durar hasta dos semanas antes de que los síntomas se manifiesten claramente.