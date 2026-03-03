Ante denuncias presentadas tras la publicación de Ni venganza ni perdón, el exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Julio Scherer, pidió que este no sea considerado evidencia.

Lo declarado por Julio Scherer ante la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaría la escasez de verdad que contendría Ni venganza ni perdón, pues él argumenta que esta es solo una “obra de carácter editorial”.

Julio Scherer pide que su libro Ni venganza ni perdón, no sea interpretado como prueba legal

La controversia que desató el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer continúa, pero ahora porque él mismo pidió a un juez no tomar en cuenta su escrito como prueba legal.

Un documento mostrado por el abogado -y enemigo público de Julio Scherer- Paulo Díez Gargari, muestra que ante las denuncias puestas en la FGR que respaldarían escritos del libro, el exconsejero de AMLO pidió no tomarlo en cuenta como evidencia.

A siete días de la publicación de Ni venganza ni perdón, el exconsejero pidió al juez cuadragésimo séptimo en materia civil, que su escrito sea visto únicamente como “una obra de carácter editorial”.

Julio Scherer apuntó a través de su declaración que su libro no tiene los requisitos para ser tomado en cuenta como “una confesión o extrajudicial con eficiencia aprobatoria”.

“Se trata de expresiones contenidas en una obra de carácter editorial, emitidas fuera del contexto del juicio y sin la intención de reconocer hechos en perjuicio propio dentro de un procedimiento judicial determinado”. Petición de Julio Scherer sobre Ni venganza ni perdón.

Ante ello, aseguró que -pese a señalamientos- su libro no puede ser tomado como evidencia de “hechos ilícitos”.

Julio Scherer pide que su libro no sea visto como prueba ante algún juicio. (@PDiezG)