A través de una transmisión en Facebook, Joshua Hottle padre de Kaylee Hottle confirmó la muerte de la actriz de Godzilla vs Kong a los 18 años, tras un accidente automovilístico.

La muerte de Kaylee Hottle habría ocurrido durante la madrugada de este martes 21 de julio en Maryland, Estados Unidos.

Según reportes, Kaylee Hottle murió mientras estaba siendo trasladada a un hospital, sin embargo, durante el camino el corazón de la actriz de Godzilla vs Kong dejó de latir.

Kayle Hottle, la actriz de Godzilla vs Kong con discapacidad auditiva

Tras su muerte, Kayle Hottle será recordada como la actriz de Godzilla vs Kong tras haber interpretado al personaje de Jia en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024).

Así como Kayle Hottle llamó la atención de Hollywood, por ser una actriz con discapacidad auditiva, condición que la hizo destacar ante la inclusión en la historia de las películas de Godzilla vs Kong, pues el personaje de Jia se comunicaba mediante lenguaje de señas.

Además de cine, Kayle Hottle fue imagen de varias campañas pro personas sordas y con discapacidad auditiva.

Así como fue parte de los comerciales de Glide, una aplicación de mensajería por video utilizada por personas sordas y con discapacidad auditiva y Convo, una aplicación de traducción e interpretación en Lengua de Señas Americana.