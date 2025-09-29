El polémico empresario, Ricardo Salinas Pliego, se lanzó en contra del gobierno de México luego de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechazó su petición para negociar su deuda de impuestos.

Lo anterior debido que el multimillonario ofreció una entrevista en la cadena de noticias de Estados Unidos, Fox News, en la que se defendió al lanzar duras críticas en contra del gobierno federal.

En la entrevista que Fox News transmitió el lunes 29 de septiembre, Ricardo Salinas Pliego usó el tema de la seguridad en México y hasta el del robo de combustible para criticar al gobierno y las autoridades.

Ricardo Salinas Pliego lanzó duras crítica contra México en entrevista con Fox News

En medio de la disputa que mantiene por su deuda de 74 mil millones de pesos en impuestos, Ricardo Salinas Pliego se defendió muy a su manera, pues ofreció una polémica entrevista en Fox News.

Se trató de una entrevista para el noticiero matutino, Mornings with Maria de la periodista Maria Bartiromo, en la cual el empresario arremetió contra el gobierno de México con duras críticas.

Cuestionado sobre el estado del país, Ricardo Salinas Pliego aseveró que México está pagando un “precio enorme” por las actividades criminales que llevan a cabo los cárteles del narcotráfico.

Sobre ello, el dueño de TV Azteca aseveró que debido a las grupos del crimen organizado, se registran entre 80 y 100 asesinatos por día en todo el país, lo que sentenció, tiene que parar.

Tras minimizar el problema de consumo de drogas en Estados Unidos, el multimillonario aseveró que los cárteles de la droga en México, operan gracias a la colaboración de gobiernos y funcionarios.

En ese sentido, Ricardo Salinas Pliego dijo que el problema es difícil de afrontar, más aun cuando aseguró, la corrupción que se ha alcanzado en los últimos años es la más grande de la historia.

Ricardo Salinas Pliego habló del huachicol para criticar al gobierno de México

Al defenderse de las críticas del gobierno federal por su deuda de impuestos, Ricardo Salinas Pliego arremetió contra las autoridades en la entrevista que sostuvo con la cadena Fox News.

Luego de señalar el problema de inseguridad en el país, el empresario habló del robo de combustibles y el presunto uso del dinero obtenido del huachicol para financiar campañas políticas.

Sin citar casos específicos, pero haciendo clara referencia a “La Barredora” y Adán Augusto López, afirmó que el dinero en efectivo del huachicol, ha sido usado para “fines políticos”.

En particular, Ricardo Salinas Pliego apuntó que los recursos de origen ilegal por la venta de combustible robado, se usan para “movilizar personas” en campañas electorales y para la “compara de votos”.