Ricardo Salinas Pliego desata debate al comparar a México con países de África por “cultura del despojo” y “obstáculos”.

En una entrevista con el empresario dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, comparó la situación económica de México con países de África lo que generó polémica en redes sociales.

Resaltó que en una de sus visitas a África fue que se dio cuenta de estos “obstáculos” y “cultura del despojo” que viven los africanos.

En la serie "La insoportable pesadez de la historia: Capítulo 2″ producida por Azteca Noticias y TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, el empresario comparte su experiencia sobre la riqueza y pobreza.

Da su punto de vista del porque México no es un país rico pese a tener recursos, lo que le recuerda alguna de sus visitas al continente de África e incluso lanza con comparación del mismo y la situación de la economía mexicana.

Esta comparación creó un debate en redes sociales, incluso por las palabras y analogías que usó el empresario al referirse a una “cultura del despojo” y “obstáculos”.

En su opinión, Ricardo Salinas Pliego expresó que los países del continente están "un país más jodido qué el otro, mucho peor qué México“.

Al comparar a México con países de África, Ricardo Salinas Pliego explicó que ambos están llenos de "obstáculos“, por ello su punto de comparación.

“Estaba piense y piense, ¿por qué estarán tan jodidos los africanos?, o sea un país más jodido qué el otro, mucho peor qué México (...) Me di cuenta de una cosa la cultura africana es del despojo, así como los animales que el león se come una gacela, ahí un africano se come al otro. Todos contra todos, para todo requieres un permiso, para todo hay un obstáculo, para todo hay un impuesto, para todo hay un gorila humano que te da de garrotazos, una cosa lamentable y eso es lo que nos ha pasado en nuestro país, estamos llenos de obstáculos" Ricardo Salinas Pliego

También decidió hablar de la época virreinal para hablar de los obstáculos que se han hecho desde ese tiempo, según el empresario Ricardo Salinas Pliego.

En esta lógica, Ricardo Salinas Pliego también habló de la mano de obra barata y dijo que en México no está mal a comparación de Cuba u otros países.

Sostuvo que si hay una mala situación en México es por la gestión de sus gobernantes.