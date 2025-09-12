Alejandro ‘Alito’ Moreno calificó al gobierno de Claudia Sheinbaum y a la 4T como una “narco dictadura” en una entrevista con el canal estadounidense Fox News.

En entrevista con Julie Banderas, de Fox News, Alito Moreno acusó que México tiene en la actualidad un régimen autoritario y que se está intentando instaurar en el país una “narco dictadura terrorista y comunista” e hizo el símil de lo que pasa en Venezuela con Nicolás Maduro.

“Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario. Se está rompiendo la normalidad democrática y hemos denunciado públicamente que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela que es instaurar una narco dictadura terrorista y comunista” Alito Moreno

Alito Moreno denuncia supuestos pactos de Morena con el crimen organizado

En la misma entrevista con Fox News, Alito Moreno acusó que el partido Morena realiza pactos con el crimen organizado en México.

Moreno extendió su crítica a que en el país se registran “más de 230 mil homicidios” y “más de 120 mil desaparecidos”, así como que presuntamente más del 60% del territorio nacional se encuentra intransitable por la presencia de los cárteles del narcotráfico.

Según el presidente nacional del PRI, el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere censurar a los opositores y que existen una supuesta persecución política a quienes denuncian el “pacto” con el crimen organizado que incluye a políticos, medios de comunicación y la ciudadanía.

“Hay que defender a la democracia y no vamos a permitir, así nos cuesta la vida, que en México se instale una narco dictadura comunista como en Venezuela” Alito Moreno

Morena responde a Alito Moreno por acusar narco dictadura en Fox News

El partido Morena criticó que Alito Moreno acuda a un medio extranjero, como Fox News, a denunciar una supuesta “narco dictadura” en México y a decir que lo quieren silenciar, pues aseguró que “La verdad: nadie te calla, hablas todos los días aunque mientas”.

Morena dijo que al igual que la senadora Lilly Téllez, Alito Moreno “miente como respira” y que los gobiernos del PRI y del PAN se caracterizaron por el “entreguismo y el narco gobierno”.

El partido guinda aseguró que tanto Moreno como Téllez son “vendepatrias” y que están “encaminados al basurero de la historia”.