Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, se lanzó contra Fernández Noroña a raíz de que el morenista criticó al empresario Ricardo Salinas Pliego en redes sociales.

Ricardo Salinas Pliego criticó los programas del bienestar, señalando que estas son solo limosnas que el gobierno otorga a la ciudadanía y se hacen dependientes de lo que les dan.

El senador Fernández Noroña contestó el comentario de Salinas Pliego diciendo que “limosna es lo que le paga a sus empleados” y Luis Armando Melgar salió en su defensa.

Gerardo Fernández Noroña (Captura de pantalla)

Luis Armando Melgar se lanza contra Fernández Noroña tras crítica a Ricardo Salinas Pliego

Tras el comentario de Gerardo Fernández Noroña sobre Ricardo Salinas Pliego, Luis Armando Melgar criticó al senador morenista y lo insultó.

Luis Armando Melgar le exigió a Fernández Noroña que explique cómo paga sus lujos y vuelos privados y señaló que tendría que pedir “perdón por ser un legislador abusivo, ratero y mentiroso”.

Cabe recordar que Noroña criticó a Salinas Pliego y le dijo que debería pagar sus impuestos, por lo que Luis Armando Melgar le pidió al senador que aclare “¿de dónde fregados sale su dinero?”.