El gobernador Rubén Rocha Moya aclara que no hay investigación contra Ricardo Salinas Pliego y sus empresas en Sinaloa.

Tras los señalamientos que hizo Ricardo Salinas Pliego, Rubén Rocha Moya garantizó certeza jurídica a empresarios e inversionistas en Sinaloa.

Luego de que Ricardo Salinas Pliego expresó que le habrían filtrado información de que estaba siendo investigado en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya esclareció la situación.

Rubén Rocha Moya aclara que no hay investigación contra Salinas Pliego en Sinaloa (@rochamoya_ / Instagram )

Fue a través de su cuenta de X que Rubén Rocha Moya le contestó a Ricardo Salinas Pliego y negó que haya una investigación en su contra en Sinaloa.

Rubén Rocha Moya aclaró que su gobierno tiene absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del Estado de Derecho, sobre todo para el desarrollo económico.

“En atención a su mensaje publicado en esta misma red el día de hoy, me permito puntualizarle lo siguiente: En el Gobierno de Sinaloa, que encabezo en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, tenemos absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del Estado de Derecho, y una condición indispensable para el desarrollo de toda índole, especialmente el desarrollo económico” Rubén Rocha Moya

En su mensaje, Rubén Rocha Moya destacó que no hay ninguna clase de investigación para las empresas de Ricardo Salinas Pliego y menos contra el estadio de fútbol sede del equipo Mazatlán FC.

“En esa virtud, considero oportuno aclararle, que no existe por parte de las instituciones del Estado investigación alguna en contra de las empresas de Grupo Salinas, y menos aún con respecto al estadio de futbol, casa y sede del equipo @MazatlanFC” Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya reconoció que el club de futbol tiene una gran importancia para Mazatlán, ya que no solo tiene una gran afición, sino que además atrae turismo.

“El cual cuenta con una gran afición y multitud de seguidores que visitan nuestro puerto en cada partido” Rubén Rocha Moya

No solo a Ricardo Salinas Pliego, Rubén Rocha Moya agradeció a los empresarios que deciden invertir en Sinaloa.

Es por ello por lo que les garantizó certeza jurídica, por último le mandó un saludo a Ricardo Salinas Pliego.

“A usted, y a todos los empresarios de México y de otros países que invierten en Sinaloa, les damos garantías plenas de certeza jurídica y de respeto a los actos realizados conforme al derecho vigente en ésta y anteriores administraciones estatales. Pacta sunt servanda. Aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente” Rubén Rocha Moya

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

¿Qué fue lo que dijo Ricardo Salinas Pliego sobre una investigación en su contra en Sinaloa?

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego denunció que recibió información sobre presuntas instrucciones desde el gobierno de Sinaloa para investigar a sus empresas.

“Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra” Ricardo Salinas Pliego

Entre las que se incluía acciones dirigidas contra el equipo de fútbol Mazatlán y la concesión del estadio, la cual fue otorgada por la administración estatal anterior.

“En Sinaloa, en particular, están buscando la manera de ir en contra de mi equipo de futbol y de la concesión del estadio otorgada por el anterior gobierno del estado” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, mostró su preocupación por esta situación y es que considera que es una estrategia para afectar a su grupo empresarial y al club deportivo que representa.

En su mensaje Ricardo Salinas Pliego consideró que si hacen eso sería “darse un balazo en el pie”.

Y es que su equipo Mazatlán atrae publicidad y flujo turístico que es indispensable en los momentos complicados que atraviesa Sinaloa por el tema de la violencia.

“¿Se darán un balazo en el pie los sinaloenses intentando sacar a mi equipo de Mazatlán, justo en este momento tan complicado para ellos con el tema de la violencia? Les recuerdo que mi equipo les aporta publicidad, flujo turístico, económico y proyección positiva para el estado… además, la concesión del estadio y llegada del equipo a Sinaloa fue realizada apegada a la ley” Ricardo Salinas Pliego