Ricardo Salinas Pliego de 69 años de edad, dueño de TV Azteca, deberá detener los juicios que inició en México, dictó un juez de Estados Unidos para lograr que pague a sus acreedores.

El empresario Ricardo Salinas Pliego estaría respaldado por el Poder Judicial en México para no pagar a sus acreedores, pero Estados Unidos ya lo está imposibilitando.

Ricardo Salinas Pliego deberá detener juicios en México para pagar a acreedores en Estados Unidos

Las deudas de Ricardo Salinas Pliego, quien fue considerado el tercer hombre más rico de México, lo está metiendo en controversia con Estados Unidos por sus acuerdos en México.

El juez de Nueva York en Estados Unidos, Paul Gardephe, dictaminó que Ricardo Salinas Pliego debe terminar con los juicios en México para pagar a los acreedores del país norteamericano.

A la perspectiva de Paul Gardephe, es “cuestionable” la actividad que Ricardo Salinas Pliego hizo en México en 2022 con el Poder Judicial, quien apoyó argumentos del empresario.

Ricardo Salinas Pliego, empresario (Mireya Novo/Cuartoscuro)

Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) apoyó que el dueño de TV Azteca no debía pagar sus adeudos, luego de que él lo argumentó con la crisis por la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que un juez -Miguel Ángel Robles- es quien ha protegido a Ricardo Salinas Pliego en más de una ocasión.

La sentencia a favor del empresario en 2022, le imposibilitaría pagar su deuda con acreedores en Estados Unidos, por lo que el juez en Nueva York lo llamó a retirar las demandas civiles.

Este hecho está siendo visto en Estados Unidos como una táctica de Ricardo Salinas Pliego para no pagar a sus acreedores. De no hacer caso al juez de Nueva York, el empresario nuevamente será acreedor a una multa de millones de dólares.